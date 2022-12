Recoleta: le quitaron la licencia a un conductor que destrozó con un fierro la ventanilla de un colectivo durante una discusión en la avenida Pueyrredón al 1800

escuchar

Un conductor de un auto particular que sábado pasado destrozó la ventanilla de un colectivo de la línea 64 en la avenida Pueyrredón al 1800, en el barrio porteño de Recoleta. La brutal agresión fue grabado por el chofer del transporte de pasajeros y, gracias a que se viralizó en las redes sociales, el violento automovilista fue sancionado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte (ANSV) de la provincia de Buenos Aires con la suspensión de la licencia de conducir, que tiene radicada en partido bonaerense de Lanús.

El agresor, que protagonizó el sábado pasado a las 18 una primera discusión con un chofer de la línea 64 en el barrio de Recoleta, de acuerdo se ve en las imágenes de un video. Tras eso, continuó la marcha en su Ford Fiesta y fue seguido por el colectivero de otra unidad de esa línea de colectivos que lo grabó.

Minutos después, ambos vehículos se detuvieron frente a un semáforo en rojo, en avenida Pueyrredón al 1800, uno junto al otro. Es en ese momento en el que el conductor del auto se percató de que estaba siendo filmado por el colectivero, se dirigió al transporte con la traba del volante y le rompió la ventanilla.

Por ese accionar, la ANSV, organismo que es parte del Ministerio de Transporte de la Nación, y el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires decidieron de manera conjunta suspender la Licencia Nacional de Conducir del responsable.

Un conductor enfurecido rompió los vidrios de un colectivo a fierrazos

El conductor será reevaluado con un examen psicofísico que determine si es apto para la conducción de vehículos en la vía pública, informó la ANSV en un comunicado.

“Ante la difusión de este evidente caso de violencia vial, tomamos rápida intervención para identificar al responsable y suspender su licencia de conducir por su accionar reprochable. Agradecemos el trabajo en conjunto y el compromiso del Ministerio de Transporte bonaerense, porque un nuevo barrabrava vial deberá pagar las consecuencias por alterar las calles y poner en riesgo la vida del chofer y de los demás pasajeros. En la nueva cultura vial por la que trabajamos todos los días no hay lugar para estos violentos al volante”, expresó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, en el comunicado.

Por su parte, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio, dijo que ese tipo de “inconductas viales” no deben permitirse por lo que se decidió “sancionar al responsable del ataque” ya que “la violencia al volante no es una opción y ese es el cambio cultural por el cual trabajamos a diario”.

El pedido de suspensión surge a partir de la disposición 384/2020 impulsada por la ANSV, que permite la suspensión provisoria de la Licencia Nacional de Conducir de conductores que presenten algún tipo de alteración de su aptitud para conducir y que registren un grave peligro para la seguridad vial.

La cartera de Seguridad porteña informó ayer a LA NACION que un oficial de la Comisaria Vecinal 2A de la Policía de la Ciudad había acudido hasta el lugar tras un llamado del chofer del colectivo al 911 que explicó lo sucedido.

El chofer de la línea 64 resultó con heridas cortantes en los brazos Twitter

El damnificado fue asistido también por una médica del SAME que determinó que el chofer había sufrido “heridas cortantes en el brazo izquierdo” que no revestían gravedad, por lo que no fue necesario que se lo trasladara a un centro de salud.

Canal de denuncias para hechos de violencia vial

Para denunciar hechos de violencia vial, la ANSV habilitó la línea de WhatsApp 011-6207-0590 a la que se puede enviar material en video o en texto para identificar a un posible responsable de un incidente vial.

También se reciben deuncias a través de las redes sociales de la ANSV, @InfoSegVial, o por correo electrónico a comunicacion@seguridadvial.gob.ar.

