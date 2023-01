Intentó abandonar a su perro en plena calle, un motociclista lo increpó y su decisión final generó preocupación: “En grave peligro”

escuchar

Un motociclista grabó el momento en el que los ocupantes de un vehículo intentaban abandonar a un perro en una concurrida calle de Suba, Colombia. En el video, se ve cómo la mascota empieza a correr y trata de alcanzar al auto de sus dueños, que aceleran con el objetivo de dejarla atrás.

“¿El perrito es de ustedes?”, pregunta el motociclista al comienzo del video, pregunta que es ignorada por el conductor del auto, que continúa su camino con total tranquilidad.

Ocupantes de este vehículo abandonaron a una perrita en una transitada vía de Suba, dejándola en grave peligro de ser atropellada. La recogieron cuando se vieron grabados, pero seguro la abandonarán de nuevo o la maltratarán 😠.@animalesbog Ayudemos a encontrarla RT! pic.twitter.com/AjN7QbzxaY — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) January 3, 2023

Mientras pasa por delante de los colectivos y vehículos, con grave riesgo de ser atropellada, la perra se mantiene al lado del automóvil negro. Al final del clip, se ve que le abren la puerta, la llaman y se sube al vehículo en la parte trasera. La plataforma Alto, dedicada a la protección y defensa animal, publicó el material y expresó su preocupación por el estado del animal.

“Ocupantes de este vehículo abandonaron a una perrita en una transitada vía de Suba, dejándola en grave peligro de ser atropellada. La recogieron cuando se vieron grabados, pero seguro la abandonarán de nuevo o la maltratarán”, señalaron.

Abandonó a un perro ciego, la grabaron y el video desató una ola de indignación

Tal y como ocurrió en este caso, hace pocos meses una mujer se volvió viral luego de abandonar a su mascota en el barrio porteño de La Paternal. Las imágenes del momento quedaron registradas a través de las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió el domingo 17 de julio por la mañana. Los videos muestran a la dueña de un perro raza Cocker color marrón, al que traslada por la vereda atado con una correa. Inesperadamente, y de forma brusca, lo alzó y lo dejó en el jardín de una casa ubicada en la cuadra. Asimismo, adjuntó una carta y la introdujo en el buzón de la vivienda, donde detalló las características del animal.

“Me llamo Adriano. Tengo 14 años. Nací el 6 de octubre de 2008. Estoy ciego hace tres años. No estoy castrado. Soy muy bueno. No muerdo ni a chicos, ni a grandes, ni a otras mascotas. La comida casera me cae mal. No sé comer huesos”, escribió en el aviso.

Abandonó a su perro en plena calle

Rápidamente, la situación se volvió viral y fue la protectora de animales Patitas en Casa quien se hizo cargo del animal. A través de una publicación que escribieron en su cuenta de Instagram, relataron el hecho. “Así lo abandonaban, como si su vida no valiera nada, como si fuera un peluche, como si no sintiera… Yo me pregunto, ¿cómo hacés para salir de tu casa, con la cartita escrita, ponerle el pretal, su correa, y sacarlo a caminar como cualquier otro día, sabiendo que lo vas a abandonar? ¿Cómo puede haber gente con tanda maldad?”, introdujeron en su explicación, junto con el video en cuestión.

Por otro lado, revelaron que Norma, la dueña de la casa donde abandonaron al perro, lo retuvo y -pese a que no puede adoptarlo- pidió la ayuda necesaria. “Adriano cayó en buenas manos gracias a Belu que nos escribió apenas le llegó el caso y se movió para encontrar un hogar transitorio”, explicaron.

El Tiempo (Colombia)