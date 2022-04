Invierno al amanecer

Finalmente llegó la calma al estuario, pasaron las tormentas y las ráfagas, volvió el sol y una masa de aire nuevo se instaló en la ciudad. Se acabaron las mieles de los amaneceres por encima de los 17°C y las máximas de 25°C, el termómetro se sincronizó con el calendario abriendo un segmento de temperaturas más bajas. Nos iremos de un extremo a otro (así son las cosas en este rincón del planeta), un vuelo directo de mínimas más altas con respecto a lo estadísticamente normal a amaneceres invernales. Llegó el turno de ponerle una manta más a la cama y de emponcharnos como esquimales a la hora de salir de casa. No será por mucho tiempo, la semana que viene retornaremos la senda de registros térmicos más acordes para esta altura del año, hasta entonces tendremos varios amaneceres que representarán un verdadero simulacro invernal.

Jueves: calma chicha

Hoy será el primer día con paz atmosférica de toda la semana después de las tormentas y las ráfagas que sacudieron a la ciudad. Ya estamos inmersos en una nueva masa de aire, mucho más fresca y seca, se notará desde temprano con una amanecer con cielo despejado que marcará el debut de las mínimas bajas con 10°C de salida en la capital y un par menos en el conurbano. El viento moderado podría dar una percepción más fría inaugurando el recálculo de sensación térmica en el sector suburbano. Quedará por delante una jornada a pleno sol, con viento sur soplando todo el día lo que compensará el empuje solar para que la máxima se recorte en 18°C, que si bien es un valor muy agradable representa una caída de siete grados con respecto al lunes y martes. Hacia el atardecer tendremos un reingreso de aire frío lo que podría traer algo más de nubosidad, el termómetro se derrumbará hacia el final de la jornada para cerrar en 11°C e inaugurar una hilera de noches con baja temperatura.

Viernes: mañana esquimal en el conurbano

Para mañana se espera un amanecer invernal, sin atenuantes. La circulación de aire frío durante la madrugada y el cielo despejado moldearán un comienzo de jornada brutalmente frío, especialmente en la zona suburbana donde el mercurio caería hasta 2°C, por suerte con viento leve en superficie como para no tener una percepción aún más baja. Se espera por otro día a pleno sol, con cielo mayormente limpio y otra máxima tímida con el termómetro logrando 16°C como máximo esfuerzo. Hacia el final de la tarde rotará la veleta para anunciar la entrada de viento leve desde el este finalizando el evento de viento frío. La noche proyecta 11°C obligando a abrigarse a aquellos que quieran salir.

Sábado: vuelven las nubes

El sábado acabará con la oferta de cielo despejado en la ciudad. Desde temprano soplará viento leve del noreste en un amanecer que mostrará al mercurio recuperándose lentamente con 7°C de salida. Se estima una mañana con cielo parcialmente nublado con la cobertura nubosa incrementándose con el correr de las horas para derivar en una tarde con cielo mayormente nublado con la máxima recuperándose hasta 18°C. A pesar de algunos pasajes con nubes amenazantes, no hay previsión de precipitaciones. La noche podría presentar cielo nublado y viento del este para sostener el mercurio en 14°C.

Domingo: repunta la máxima

La jornada dominical se proyecta casi sin viento, conservando las mínimas bajas con 8°C al amanecer y alternando pasajes soleados con otros tramos más nubosos. Se prevé una jornada estable, con buenas cuotas de sol y una tarde agradable con máxima de 20°C para todos aquellos que quieran planificar actividad al aire libre.

Spoiler alert

La semana entrante no tiene ingresos significativos de aire frío ni tampoco descensos importantes de aire caliente. La veleta irá rotando todos los días sin que ningún cuadrante pueda dominar el escenario térmico por lo que no se esperan mínimas tan bajas. Tendremos amaneceres por encima de los 10°C y máximas que conserven el piso de 20°C. No hay estimación de lluvias, solo el lunes mostraría algunos nubarrones, los demás días podrían transcurrir con cielo mayormente despejado.

Eso es todo, amigos. Me gustaría cerrar el reporte haciendo referencia a los eventos de viento extremo de la madrugada del miércoles que dejaron árboles caídos por toda la ciudad y varios techos volados. Seguimos considerando al granizo como el gran enemigo meteorológico cuando en realidad hay dos eventos muchísimo peores como la ola de calor y las ráfagas tornádicas. Ante un escenario de tiempo severo ponemos en foco la posibilidad que caigan piedritas dejando de lado el masivo daño estructural que nos podría dejar un evento de viento huracanado. Seguimos prestando más atención a la probabilidad de que un pedazo de hielo abolle algunos autos y produzca algunos chichones en alguna cuadra en particular que un escenario de ráfagas que nos deje una zona de desastre que se extienda por decenas de kilómetros con un numero no menor de víctimas fatales. La sacamos muy barata ayer porque el tiempo severo fue de madrugada pero es hora de ampliar nuestra cultura meteorológica y empezar a no subestimar los escenarios de alerta por ráfagas intensas.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli