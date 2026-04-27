Dónde colocar la sansevieria para proteger la energía de tu casa, según el Feng Shui

La sansevieria, también conocida como Lengua de suegra o Planta de la serpiente, es considerada en el feng shui un poderoso amuleto de protección. Es clave ubicarla correctamente en el hogar para aprovechar su energía, sin generar desequilibrios.

Las plantas son naturaleza viva, en constante crecimiento. Esa cualidad las convierte en aliadas para canalizar, purificar y movilizar la energía en nuestros espacios.

La naturaleza es, sin duda, una fuente inagotable de buena energía y por eso vale la pena integrarla de manera consciente y beneficiosa en el hogar.

Energía de la planta

Ahora bien, no todas las plantas aportan lo mismo. Cada especie, según su forma y color, irradia una energía particular que se dispersa en el ambiente donde se encuentra.

Por eso es importante evitar el exceso: cualquier elemento sobrecargado en un espacio puede generar estancamiento energético y afectar la armonía general.

En este sentido, la sansevieria -popularmente conocida como Espada de San Jorge- ocupa un lugar especial. Dentro del feng shui, se la considera una planta de gran poder, capaz de limpiar energías densas, actuar como barrera de protección y atraer prosperidad. Sin embargo, su efecto dependerá -en gran medida- de dónde y cómo se la ubique.

Una escena frecuente en muchos hogares es encontrarla en el interior de la vivienda. Según esta mirada, esto no es lo más recomendable.

No todas las plantas aportan la misma energía al hogar, según el Feng Shui (Foto: Freepik)

Sus hojas alargadas y puntiagudas proyectan una energía de características similares: intensa, cortante, directa. Este tipo de vibración no favorece la comunicación ni tampoco el clima armónico dentro de los espacios interiores, e incluso puede interferir en la sensación de calma.

Ubicación ideal

Lo ideal es destinar la sansevieria a zonas exteriores, donde su energía actúe como protección sin invadir el interior del hogar.

Una buena opción es ubicarla cerca de la entrada, pero no pegada a la puerta: lo recomendable es dejar una distancia aproximada de dos metros, siempre que se disponga de un patio frontal. De esta manera, funciona como filtro, permitiendo que ingrese lo positivo y bloqueando lo negativo.

Otra alternativa es colocarla sobre un muro lateral, evitando que haya ventanas cercanas. También puede ubicarse en esquinas exteriores o balcones, donde contribuye a mejorar el flujo energético y a proteger esos puntos que suelen ser más vulnerables.

En patios traseros, su presencia también es valiosa. Ubicarla al fondo del espacio permite generar un efecto de resguardo, lo que en feng shui se conoce como “hacer tortuga”: una forma de respaldo energético que protege el hogar de las adversidades externas.

Bien posicionada, la Espada de San Jorge se convierte en una aliada poderosa. Actúa como barrera frente a energías densas, ayuda a equilibrar el ingreso a la vivienda y neutraliza las cargas que traemos del exterior en la vida cotidiana.

Esta planta funciona como una "barrera energética" para el hogar (Foto: Freepik)

Además, se la asocia con la fortaleza interior, la resistencia y la capacidad de sostenerse ante los desafíos, cualidades que también se traducen en prosperidad y abundancia.

Dentro de esta tradición, incluso se dice que cuando una sansevieria florece en el hogar, es señal de protección y de un entorno energético favorable, donde la abundancia puede manifestarse.

El espacio que habitamos habla de nosotros tanto como nosotros de él. Por eso, así como cuidamos el interior, también es importante prestar atención al exterior.

Elegir de manera consciente qué elementos nos rodean es una forma concreta de construir bienestar, equilibrio y armonía en la vida cotidiana.

Por Tatiana Balostro