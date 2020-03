Coronavirus: el italiano que "salió a tomar un café" y te va a alegrar el día

La hija de un italiano compartió un hilarante video de su padre sobreviviendo la cuarentena por coronavirus Crédito: Twitter

25 de marzo de 2020 • 13:29

Con nuevas medidas tomadas por el gobierno para extender la rígida cuarentena por coronavirus Covid-19 hasta el 31 de julio y así lograr bajar la curva de contagios , son multitud los italianos que están hartos de permanecer en sus casas, aunque por suerte muchos se lo toman con el poco buen humor que les queda.

En este contexto, el pasado lunes, la cuenta de Twitter Growing Up Italian publicó un insólito y tierno video de un señor mayor dispuesto a salir a la calle. "Estoy harto, me voy a tomar un café" , dice el hombre mientras se pone un abrigo. Desde el interior de la casa se escucha una voz femenina que le contesta "no podés salir". El señor mayor abre la puerta de entrada decidido a partir mientras la mujer comenta "bah, no importa, total está todo cerrado".

El remate de la escena sucede cuando el hombre camina tres pasos y se para en la ventana de su propia cocina para preguntarle a la mujer: "Disculpe, ¿está abierto el bar? ¿puedo tomar un café?". Así es como pasan los días algunos soñando con un ristretto servido en una cafetería.

La situación en Italia sigue siendo crítica a pesar de las medidas. El país mediterráneo tiene el mayor número de muertos por coronavirus del mundo. La cifra dobla incluso a la de China: mientras que en Italia se registran hasta el momento alrededor de 6800 fallecidos, en China se cuentan un poco más de tres mil.