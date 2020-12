Ivana Figueiras. Se separó de su pareja, tuvo coronavirus y adelgazó 10 kilos

Se separó de su pareja, el modelo Tomás Guarracino, y en abril tuvo coronavirus. Engordó diez kilos (y ya los bajó) en cuarentena y asegura: "Como dice mi abuela: 2020 destapó la olla y se vio muy claro lo bueno y lo malo de la gente. Para mí fue revelador" Fuente: HOLA - Crédito: Matías José Salgado

Este año me puso a prueba a otro nivel, en una escala que jamás hubiera imaginado", sentencia Ivana Figueiras (33) a modo de balance de su intenso 2020, que la atravesó desde lo laboral, físico y emocional. "En cuarentena me separé, engordé diez kilos y los bajé, me enfermé de coronavirus junto a toda mi familia y tuve el mejor de mis años laborales con la apertura de dos tiendas, en Palermo y en el Alcorta", dice la dueña de Pompavana, madre de Suri (de 5, junto al modelo Tomás Guarracino) y Juana (de 12, de una relación anterior), que recibe a ¡HOLA! Argentina en su departamento de La Horqueta, recién decorado para las fiestas. "Me encanta la Navidad, y desde que tengo hijas, la vivo de una manera muy especial", revela.

-¿Cómo transitaste este año tan particular?

-Viví la pandemia con mucha presión porque tengo mucha gente a cargo. Tenía que ser la que alentaba al equipo, pero al mismo tiempo me estaba separando. ¡Engordé diez kilos! Con la separación y la cuarentena empecé a comer muy mal y los bajé guiada por una nutricionista. No son cosas para encarar sola, más siendo ejemplo de mis hijas. Hice una dieta cetogénica y arranqué a hacer gimnasia funcional dos veces por semana. Ahora me siento muy saludable y contenta con mi peso. Fue un año difícil, pero al mismo tiempo de superación absoluta. Como dice mi abuela: 2020 destapó la olla y se vio muy claro lo bueno y lo malo de la gente. Para mí fue revelador.

-¿Qué te reveló?

-Siento que hubo algo que me marcó el camino. También gané confianza y me di cuenta de todo lo que podía hacer. Tuve dudas y me decidí a estar sola, saliendo de una relación que no me hacía feliz.

-¿Cómo viviste la separación?

-Me separé a principios de abril. No fue nada fácil, me costó un montón. Con Tomy estuvimos seis años juntos, tenemos una hija y soñábamos con casarnos y tener más hijos. Pero no se dio. Cuando en la pareja se pierde el compañerismo no hay vuelta atrás. Y no me refiero a esos momentos transitorios en los que uno puede estar más o menos conectado. Tenía la sensación de llegar a casa y pasarla mal, cuando hacía todo para generar lo contrario. Perdimos el punto de encuentro y cada uno estaba en la suya. Creo en el amor y en la familia, pero siento que no tengo que seguir por los mandatos en un lugar en el que no soy feliz.

-¿Te dejó algún aprendizaje?

-Sí, ¡claro! Ahora soy un poco más cauta. Con Tomy nos conocimos y fue todo muy explosivo y con el tiempo te das cuenta de que las cosas cambian. La distancia, el hecho de que vivía afuera por su carrera de modelo y que nos encontrábamos fue muy romántico, pero en el día a día no es lo mismo. Ya le tengo dudas a ese empalagamiento del principio de las relaciones.

-¿Suri cómo se lo tomó?

-Transitó un primer mes en el que hizo muchas preguntas y después lo fue naturalizando. Igualmente este año de pandemia no ayudó mucho. Ella tiene mucha energía y necesita canalizarla, por eso ni bien pude la anoté en equitación, música y arte.

-¿Te gustaría volver a enamorarte?

-Si, pero estoy más selectiva. Estoy en un momento de mi vida en el que no me enamoro de cualquiera y no me obnubilo tan fácilmente. Tampoco lo estoy buscando. Muchas amigas me quieren presentar candidatos y pareciera que socialmente no podés estar sola. Pero ¡estoy tan bien! El día que llegue alguien a mi vida será para sumar. Me gustaría enamorarme y tener una relación emocionalmente estable, sin lugar para los celos, donde pueda compartir. Hoy estoy tranquila, sin apuros. Fui madre tan joven que no me apura ningún reloj biológico.

