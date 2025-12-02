Darío Cvitanich habló de su separación de Ivana Figueiras y reavivó la interna con Chechu Bonelli

El conflicto entre Darío Cvitanich y Cecilia ‘Chechu’ Bonelli sigue sin dar respiro. Después de confirmarse la reciente ruptura con Ivana Figueiras, el exdelantero quedó envuelto en una nueva controversia luego de que allegados a su exmujer y madre de sus tres hijas le deslizaron a periodistas que hubo “malos tratos” en la separación. Furioso, el ex Boca y Banfield salió a aclarar la situación, mientras que la modelo evitó opinar al respecto.

Todo sucedió en una edición del programa A La Tarde (América TV), conducido por Karina Mazzocco, donde el notero Oliver Quiroz contó que habló con allegados a Bonelli, quienes le dieron a entender que hubo “malos tratos” en el proceso de separación. Obviamente, esta nueva información comenzó un encendido debate entre los integrantes del ciclo, que opinaron sobre cómo habían manejado cada uno la ruptura.

Desde el entorno de Chechu dieron a entender que hubo malos tratos en la separación, según el periodista Oliver Quiroz (Foto: @chechubonelli)

Cvitanich justo miraba el programa, por lo que se comunicó con la periodista Cora Debarbieri para dar su versión. “Quiero aclarar que nunca tuve malos tratos con nadie, mucho menos con Cecilia”, expresó en un mensaje el exjugador de fútbol. En ese sentido, la panelista aseguró que el deportista “redobló la apuesta” y “dio entender que si existe algo relacionado a eso que lo muestren”.

Por su parte, Chechu también se comunicó con uno de los integrantes del magazine y evitó confrontar a su ex. “No tengo más nada que comentar. Lo que dije es la verdad y fui sincera y genuina. No tengo más nada para aclarar. Perdón. No quiero estar más en boca de nadie. Cansa mucho tener que salir a aclarar todo el tiempo de todo por cosas que suben otros”, escribió en un mensaje que leyeron al aire.

Cvitanich y Figueiras habrían acabado su vínculo por el conflicto mediático

Por otro lado, tras responder a las acusaciones de malos tratos, Cvitanich también se refirió a los dichos de Chechu Bonelli sobre su suegra: “Me molesta que expongan a mi mamá, que diga que no la dejo tener trato con ella”. El escándalo se destapó la semana pasada, cuando la periodista estuvo como invitada en el streaming La Casa, donde reveló que fue Darío quien decidió terminar la relación y aclaró que mantiene un profundo afecto por toda la familia de él, especialmente por la madre. “La amo con toda mi alma”, destacó la modelo y aseguró que “la invitaron a retirarse” de ese vínculo tras la separación.

A raíz de esto, el sábado Cvitanich realizó un duro descargo en sus redes sociales y, este furioso ida y vuelta, se habría llevado por delante su relación sentimental con Figueiras. “Mirá que bueno, querías hacerle pagar los pasajes a mi mamá cuando viajaba... y mejor no sigo. Con mi familia, mi pareja y mi vida no”, escribió el exdeportista en una storie de Instagram que minutos más tarde borró.

La reacción de Cvitanich al clip, que fue reposteada por Ángel De Brito

Con respecto a la separación con Ivana, trascendió que fue ella habría optado por dar por terminada la relación para evitar quedar en medio del escándalo que se produjo en los medios de comunicación entre Darío y Cecilia. "Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirva a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por tan lindos mensajitos. Todo esto fue una locura. Y que quede claro, yo no rompí ninguna familia”, sostuvo la empresaria en sus redes.