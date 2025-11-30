Ivana Figueiras rompió el silencio en las redes tras el escándalo con Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

En medio del torbellino mediático que se está dando entre Darío Cvitanich y su exesposa Cecilia “Chechu” Bonelli, reapareció en las redes sociales Ivana Figueiras, quien hasta hace unos días era la nueva pareja del exjugador fútbol aunque ahora hay fuertes versiones de un distanciamiento. En este contexto, la modelo y empresaria utilizó su cuenta de Instagram para destacar las ventas de su marca de ropa, en una movida de prensa que recordó a los mejores momentos de Wanda Nara.

“¿Entienden que se agotaron casi todos los trajes de baño?“, escribió Ivana en sus historias este domingo y compartió una foto donde se la ve posando con una pieza de Pompavana, la marca de bikini y ropa interior que fundó en 2016 y donde hoy en día es su directora creativa. Con ese conjunto de diseño y una impronta sensual, Ivana rompió el silencio en medio del escándalo mediático y destacó que, mal o bien, esta notoriedad pública se está traduciendo en más ventas para su emprendimiento.

Ivana celebró las ventas de su traje de baño

El último escándalo en esta historia se inició esta semana cuando Bonelli, tras su separación de Cvitanich luego de 14 años y tres hijas, participó en el streaming La Casa. Allí, confirmó que el exfutbolista fue quien la dejó y expresó cariño por la familia de su exmarido, destacando su conexión con su exsuegra. “La amo con toda mi alma”, afirmó. Consultada sobre la relación con la madre de Cvitanich, Bonelli reveló un vínculo roto: “Me invitaron a no tenerlo más. Me invitaron a retirarme de ahí”, lamentó con voz entrecortada: “Siento que cortar con eso fue lo que más sufrí”.

Chechu Bonelli se mostró muy dolida tras la separación (Foto: @chechubonelli)

Estas declaraciones generaron respuesta de Darío Cvitanich. El exjugador utilizó sus redes, primero con un video junto a Ivana Figueiras, que borró rápidamente. Acto seguido, en claro mensaje a Bonelli, compartió un titular sobre sus dichos y la interpeló: “¡Mirá qué bueno! Querías hacerle pagar los pasajes a mi mamá. Mejor no sigo. Con mi familia, con mi pareja y mi vida no”. La reacción fue retomada por el periodista Ángel de Brito, quien lanzó: “Cvitanich le enrostra la guita a la madre de sus hijos”.

Casi simultáneamente, Ivana Figueiras se pronunció en Instagram. Su reacción inicial fue contra De Brito por exponer a su hija: “Me encantaría que saques a mi hija de tus redes. Son mi límite”, pidió. Y apuntó contra el periodista: “Al menos aprendé mi nombre amor. Con mis hijas no. Gracias”. El drama escaló cuando Figueiras arremetió contra Bonelli, acusándola de ensuciar su imagen. La empresaria declaró haber soportado meses de insultos y aseguró no tener injerencia en la separación: “El 14 de julio fue la primera vez que vi a Darío. Juro por mis hijas”. Y acotó: “Si él no le dejó las cosas claras a la ex, no es problema mío. Déjenme en paz. No vivo de este circo”.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, en una de las últimas fotos juntos (Foto: Instagram/@figueirasivana)

Las publicaciones de Figueiras cosecharon críticas y apoyo. Ante mensajes positivos, compartió capturas, incluyendo uno que sugería que Bonelli tenía “graves problemas psicológicos” y la necesidad de “soltar” y “aceptar la derrota”. No obstante, en un reposteo posterior, Ivana dejó entrever el fin de su relación con Cvitanich. “Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirva a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por tan lindos mensajitos”. Así, la empresaria reflexionó: “Todo esto fue una locura. Y que quede claro, yo no rompí ninguna familia”. Ambas publicaciones fueron eliminadas, en un intento por mitigar el estallido, aunque esta historia parece solo comenzar.