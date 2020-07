J-Balvin. Comparte su pasión por el motocross con su novia argentina

Valentina nació en Villa del Lago, Carlos Paz. Es la segunda de cinco hermanos y sus padres son contadores (su papá también tiene un puesto de frutas y verduras en el Mercado de Abasto) Fuente: HOLA

José Álvaro Osorio Balvin (35) -el verdadero nombre de J-Balvin- es fanático de las motos. Tiene una amplia colección, que incluye distintos estilos: supersport, touring, off road. Está atravesando la cuarentena en Medellín, su ciudad natal, junto a la modelo argentina Valentina Ferrer (26), su novia desde 2017. Fue durante esta convivencia que descubrieron una nueva pasión: el motocross. Se hicieron visitantes frecuentes de Riverside Llanogrande, un circuito extremo, con saltos y trampas de agua, en el pueblo vecino de Rionegro. Allí se tomaron las fotos que acompañan este reportaje. Luego, la Miss Argentina 2014 habló con ¡HOLA! Argentina de su nuevo hobby. "Lo comencé a practicar en esta cuarentena, es una gran forma de sacarme el estrés", contó.

-¿Qué es lo que más te gusta de este deporte?

-Me siento libre y, a su vez, me genera mucha adrenalina. Durante esta etapa de confinamiento fue el único deporte que pude practicar. Suelo hacer pilates, me gusta el básquet y suelo caminar en la cinta, pero no tengo una rutina de entrenamiento fija. El motocross está muy bueno porque es una actividad que se comparte en grupo.

-¿Cómo estás llevando la cuarentena?

-Muy bien, tranquila y concentrada en mis proyectos. Por suerte, no sentí que esta situación mundial haya afectado a mi trabajo, sino que fue un espacio para darle otro enfoque y dedicarle más tiempo, que generalmente no lo puedo hacer porque me la paso viajando.

-¿Qué planes tenés para lo que resta del año?

-Me gustaría incursionar en nuevos proyectos de actuación, siempre alineados con mis objetivos, metas y estilo.

"Empecé a practicar motocross durante la cuarentena. Me siento libre y, a su vez, me genera mucha adrenalina", dice Valentina Fuente: HOLA

El cantante colombiano, conocido como el "príncipe del reggaetón", contagió su pasión por las motos a la modelo argentina Fuente: HOLA

En 2014 se consagró Miss Argentina y tres años después conoció a J-Balvin. Fuente: HOLA

Valentina y J-Balvin se conocieron en 2017 durante la grabación del video de "Sigo extrañándote" que tuvo a la argentina como protagonista Fuente: HOLA

Muy enamorados en Riverside Llanogrande, el circuito en la región de Antioquía donde practican motocross. También hay una pista de tierra para buggies, con trampas de agua. Fuente: HOLA

J-Balvin también llevó a su colega y amigo Sebastián Yatra, ex de Tini Stoessel. Fuente: HOLA

"Lo comencé a practicar en esta cuarentena, es una gran forma de sacarme el estrés", contó. Fuente: HOLA

