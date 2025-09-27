Cuánto cuesta una cena para dos personas en El Cielo, el nuevo restaurante de J Balvin en Nueva York
El local pertenece a la cadena del chef Juan Manuel Barrientos y tien dos estrellas Michelin, otorgadas a sus sedes en Washington D.C. y Miami
El Cielo es el nuevo restaurante de J Balvin en Nueva York y ya despierta gran interés entre locales y turistas. El proyecto forma parte de la cadena creada por el chef colombiano Juan Manuel Barrientos, que recibió premios internacionales por su propuesta de cocina de autor con raíces latinoamericanas.
El Cielo en Nueva York: cuánto cuesta el menú para dos personas
El restaurante se encuentra en el cuarto piso del Virgin Hotels New York City, en 1227 Broadway.
La oferta culinaria de El Cielo se denomina “La Experiencia” e integra un menú de degustación exclusivo diseñado por Barrientos. “Se trata de una audaz expresión de la cocina colombiana moderna, llevada a la vida en pleno corazón de Nueva York”, detalla la página web.
El costo por persona es de 289 dólares, lo que representa un gasto aproximado de US$578 para dos comensales. La propuesta se desarrolla a través de:
- Cerbatana de guayaba y anís
- Festival de flores
- Aka Ebi Cucayo
- Foie gras y borojó
- Arepa de maíz con mantequilla
- Langostino noruego y fruto de palma de durazno
- Kampachi patarashca
- Árbol de la vida
- Ceviche de vieiras
- Cangrejo real y chawanmushi de maíz
- Papaya verde
- Venado, colmenillas y yuca fermentada
- Pato y maracuyá
- Hormigas limón
- Hidromiel, mango y uchuvas
- Petit fours
- Pétalos de rosa
Otra propuesta culinaria, “El Viaje”, consiste en un menú de degustación. “Se trata de un recorrido sensorial de sabores y creatividad", afirmaron en la página web del restaurante.
Esta oferta gastronómica tiene un costo de US$189 por persona, lo que equivale a un total de US$378 para dos comensales. La carta de degustación incluye:
- Cerbatana de guayaba y anís
- Festival de flores
- Foie gras y borojó
- Arepa de maíz con mantequilla
- Kampachi a la Patarasca
- Árbol de la vida
- Ceviche de vieiras
- Pato y maracuyá
- Hidromiel, mango y bayas ácidas
- Pétalos de rosa
El Cielo: la cadena colombiana con estrellas Michelin en EE.UU.
Además de estar en Nueva York, El Cielo cuenta con sedes en Washington D.C., Miami y Medellín.
La cadena obtuvo dos estrellas Michelin, la primera llegó en 2021, cuando el establecimiento ubicado en la capital de Estados Unidos se convirtió en el primer restaurante colombiano en recibir esta distinción.
Al año siguiente, en 2022, la sede de Miami también recibió este prestigioso galardón. Desde entonces, ambas locaciones mantuvieron su reconocimiento hasta 2024, consolidándose como referentes de la alta cocina latinoamericana a nivel mundial.
“El recibir una estrella Michelin no es solo un logro personal para Juan Manuel Barrientos, sino también un hito para la gastronomía colombiana. Este reconocimiento pone a Colombia en el mapa mundial de la alta cocina, destacando su potencial y abriendo puertas a una nueva generación de chefs colombianos”, afirmaron desde El Cielo.
El plato más icónico de El Cielo
Según detalló Barrientos en una entrevista para Fine Dining Table, la propuesta más destacada es la “chocolaterapia”. “No es un plato, sino un momento en el que los clientes se lavan las manos con chocolate. Ha evocado fuertes emociones en los comensales y fue una experiencia disruptiva que hemos hecho más de un millón y medio de veces”, afirmó el chef. Esta preparación también fue reconocida por la guía Michelin, como una “propuesta gastronómica que se desarrolla de manera armoniosa”.
