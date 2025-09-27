Cuánto cuesta una cena para dos personas en El Cielo, el nuevo restaurante de J Balvin en Nueva York

El Cielo es el nuevo restaurante de J Balvin en Nueva York y ya despierta gran interés entre locales y turistas. El proyecto forma parte de la cadena creada por el chef colombiano Juan Manuel Barrientos, que recibió premios internacionales por su propuesta de cocina de autor con raíces latinoamericanas.

El Cielo en Nueva York: cuánto cuesta el menú para dos personas

El restaurante se encuentra en el cuarto piso del Virgin Hotels New York City, en 1227 Broadway.

La oferta culinaria de El Cielo se denomina “La Experiencia” e integra un menú de degustación exclusivo diseñado por Barrientos. “Se trata de una audaz expresión de la cocina colombiana moderna, llevada a la vida en pleno corazón de Nueva York”, detalla la página web.

La propuesta gastronómica de El Cielo se llama La Experiencia y tiene un costo de 289 dólares por persona El Cielo Restaurant

El costo por persona es de 289 dólares, lo que representa un gasto aproximado de US$578 para dos comensales. La propuesta se desarrolla a través de:

Cerbatana de guayaba y anís

Festival de flores

Aka Ebi Cucayo

Foie gras y borojó

Arepa de maíz con mantequilla

Langostino noruego y fruto de palma de durazno

Kampachi patarashca

Árbol de la vida

Ceviche de vieiras

Cangrejo real y chawanmushi de maíz

Papaya verde

Venado, colmenillas y yuca fermentada

Pato y maracuyá

Hormigas limón

Hidromiel, mango y uchuvas

Petit fours

Pétalos de rosa

El restaurante también ofrece El Viaje, un menú de degustación que cuesta US$189 por comensal El Cielo Restaurant

Otra propuesta culinaria, “El Viaje”, consiste en un menú de degustación. “Se trata de un recorrido sensorial de sabores y creatividad", afirmaron en la página web del restaurante.

Esta oferta gastronómica tiene un costo de US$189 por persona, lo que equivale a un total de US$378 para dos comensales. La carta de degustación incluye:

Cerbatana de guayaba y anís

Festival de flores

Foie gras y borojó

Arepa de maíz con mantequilla

Kampachi a la Patarasca

Árbol de la vida

Ceviche de vieiras

Pato y maracuyá

Hidromiel, mango y bayas ácidas

Pétalos de rosa

El Cielo: la cadena colombiana con estrellas Michelin en EE.UU.

Además de estar en Nueva York, El Cielo cuenta con sedes en Washington D.C., Miami y Medellín.

La cadena obtuvo dos estrellas Michelin, la primera llegó en 2021, cuando el establecimiento ubicado en la capital de Estados Unidos se convirtió en el primer restaurante colombiano en recibir esta distinción.

Al año siguiente, en 2022, la sede de Miami también recibió este prestigioso galardón. Desde entonces, ambas locaciones mantuvieron su reconocimiento hasta 2024, consolidándose como referentes de la alta cocina latinoamericana a nivel mundial.

El Cielo cuenta con dos reconocimientos Michelin, otorgados a sus restaurantes en Washington D.C. y Miami El Cielo Restaurant

“El recibir una estrella Michelin no es solo un logro personal para Juan Manuel Barrientos, sino también un hito para la gastronomía colombiana. Este reconocimiento pone a Colombia en el mapa mundial de la alta cocina, destacando su potencial y abriendo puertas a una nueva generación de chefs colombianos”, afirmaron desde El Cielo.

El plato más icónico de El Cielo

Según detalló Barrientos en una entrevista para Fine Dining Table, la propuesta más destacada es la “chocolaterapia”. “No es un plato, sino un momento en el que los clientes se lavan las manos con chocolate. Ha evocado fuertes emociones en los comensales y fue una experiencia disruptiva que hemos hecho más de un millón y medio de veces”, afirmó el chef. Esta preparación también fue reconocida por la guía Michelin, como una “propuesta gastronómica que se desarrolla de manera armoniosa”.