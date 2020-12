Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2020 • 00:00

Y llegó el verano, la mejor época del año para disfrutar de nuestros espacios exteriores. Sin embargo, las altas temperaturas, la mayor cantidad de horas de luz y las sequías de la temporada estival hacen que nuestro jardín, huerta, terraza o balcón requieran de una dedicación especial. En esta nota te contamos cuáles son los cuidados básicos que las plantas necesitan en esta época.

Aumentá la frecuencia y el tiempo de riego

En balcones y terrazas soleadas, con orientación N o NO, regá dos veces por día, siempre lejos de los horarios de sol fuerte para que no se evapore el agua ni se quemen las plantas. En patios o espacios más sombríos de orientación S o SE con una vez al día alcanza. En el campo el riego es a conciencia, según el requerimiento de cada especie. Si la planta ya tiene más de dos años de plantado no deberías regar, salvo durante un período de sequía.

Colocá cobertura sobre la tierra de las macetas y canteros

Colocá sobre la tierra una cobertura generosa de corteza de pino, pinocha previamente lavada, paja, hojas, restos de poda o simplemente piedrita. Esto ayuda a evitar la evaporación de la humedad de la superficie y dificulta el crecimiento de malezas. Si usás mulch de origen vegetal, además estarás incorporando al sustrato materia orgánica.

En la huerta

Desbrotá y limpiá las tomateras y cosechá con frecuencia las chauchas, los ajíes y las berenjenas. También es importante que aumentes el grosor del mulch. Otorgale un sombra leve a las verduras de hojas.

Aumentar el grosor del mulch o cobertura protectora va a hacer que el sustrato de tus plantas se mantenga húmedo por más tiempo, protegido del sol fuerte y el viento. Fuente: Jardín - Crédito: Archivo Revista Jardín

Podá los cercos y enredaderas

Esta es la estación ideal para podar las durantas, eugenias, oleas, glicinas, madreselvas, bignonias y enamoradas del muro. Otra tarea para hacer en los meses más calurosos es reducir el tamaño y sacar las ramas viejas de los arbustos de floración primaveral como por ejemplo las deutzia, spiraea, exochorda, forsithia. A los jazmines de leche es mejor esperar hasta el final del verano, después de su perfumada floración. En el caso de los canteros desmalezá constantemente y cortá las flores marchitas para mantener su aspecto más prolijo e incentivar la floración.

En verano es ideal podar ciertas especies de enredaderas, como la glicina. Fuente: Jardín - Crédito: Gentileza Mariana Arias

Cosechá y almacená semillas

Hacelo retirando siemre toda la materia verde. Esta tarea te va a garantizar material para sembrar el año que viene y volver a tener flores.

Dividí agapantos, liriopoes y lirios

Para hacerlo, cortá dos tercios de su follaje y levantá las plantas con una horquilla. Después separá a mano o ayudate con una pala filosa, cortando en grupos de dos, tres o cinco plantas nuevas (dependiendo el tamaño de la planta madre).

Colecta de semillas y división de matas, dos de las tareas jardineras para hacer en verano. Fuente: Jardín - Crédito: Archivo Revista Jardín

Rellená los espacios sin césped y los canteros

Como en esta época el crecimiento del césped es más rápido, aprovechá para corregir los pequeños desniveles del pasto con un top dressing. Después de una lluvia fuerte, detectá (por los charcos) dónde están las depresiones y rellená con arena gruesa no salitrosa. Si te quedan espacios libres en los canteros, podés sumar plantines de flores anuales que por su vigor evitarán la aparición de malezas aunque también podés utilizarlas como relleno y simplemente dejarlas crecer como si fueran ornamentales. La clave es estar atentos al momento de semillar para evitar la propagación excesiva.

Por Paqui Arias, Ignacio Van Heden, Agustina Anguita y Gabriela Escrivá.

