Jimena Barón y Daniel Osvaldo: una historia de amor que no termina

La actriz y cantante comparte la cuarentena con su hijo y su ex pareja. La historia de amor que inspiró a la artista y que hoy parece no haber concluido del todo

Desde hace unos días, Jimena Barón se instaló en la casa de su ex pareja y padre de su hijo , el futbolista Daniel Osvaldo. Allí los tres recrean la puesta en escena de una familia en la que hace menos de un año nadie hubiera creído. Si bien ella aclaró que duermen en cuartos separados porque se trata de una convivencia parental, los rumores de reconciliación se renuevan a cada segundo.

La historia de amor: parte uno

La historia de la cantante y actriz y del jugador de fútbol comenzó en 2012 y se extendió hasta 2016. Se puede decir que alguna vez estuvieron enamorados. Quizás no se sabe con precisión cuándo debido a que la relación fue un huracán de peleas y separaciones, pero lo cierto es que como resultado de los cuatro años en total que estuvieron juntos nació un hijo: Morrison. El primero para ella y el cuarto para él. Osvaldo es padre de Gianluca, de madre argentina, y de Victoria y Helena, dos pequeñas que tuvo con la modelo Elena Braccini.

Se conocieron por mensaje de texto. Jimena lo vio en el programa Pura Química y le gustó. Lo siguiente fue comentarle el tema a su amiga Eugenia Tobal, que trabajaba en el ciclo de ESPN. Fue ella quien gestionó los contactos de cada uno.

El comienzo estuvo bien, pero Osvaldo jugaba en Europa y ella trabajaba en una novela de El Trece. Así se inició una relación a distancia. Jimena viajó un par de semanas a verlo, pero no podía renunciar al personaje de la ficción de Pol-ka. Sin embargo, la actriz habló con los productores y les contó que extrañaba a su novio y que quería irse a vivir con él a Italia . Los guionistas resolvieron la situación y Barón se fue.

En Europa se lanzó a la aventura de ser la pareja de un futbolista , una botinera, tal como se suele llamar a las mujeres de los jugadores que no trabajan, sino que solo los acompañan, les hacen la comida, cuidan a los hijos, pasean con otras como ellas y, en definitiva, tal como dice la letra del tema "La tonta", se amoldan a las rutinas de sus maridos o novios .

En 2013, Jimena quedó embarazada. El bebé, Morrison, nació en marzo de 2014 cuando el futbolista se fue a jugar a la Juventus, en Torino. Durante un año todo se mantuvo en calma. Él entrenaba y ella cuidaba a Momo en la casa. Para Osvaldo era la situación ideal: de acuerdo con Barón, él no quería que ella trabajara.

Primer final

Todo cambió cuando, a principios de 2015, el futbolista firmó el pase con Boca Juniors y la familia regresó a la Argentina . La cuestión laboral de Jimena fue el detonante de la primera separación. En mayo, ella empezó a interpretar a un personaje en Esperanza Mía y a la vez confirmó la separación debido a situaciones de violencia verbal : Osvaldo le dejaba mensajes ofensivos en el teléfono como "gatito barato" y otras groserías e insultos.

Un día, la actriz volvió a la casa en la que vivían juntos y se dio cuenta de que el jugador de Boca se había ido sin dejar rastro. A las semanas, las revistas y los sitios de noticias de la farándula se llenaron de fotos de Osvaldo y de la cantante Militta Bora juntos. Jimena se mantuvo en silencio mientras la carrera del futbolista entraba en decadencia.

La historia de amor: parte dos

Al año siguiente, en marzo de 2016, sin demasiadas explicaciones a los medios, se reconciliaron con el objetivo de reconstruir la familia que habían armado en Italia. Pero no funcionó. Después de fuertes peleas, la decisión fue cortar el vínculo por completo.

Fue allí cuando nació la cantante que estrenó su nueva aventura con "La tonta", una canción que le dedicó al padre de su hijo y que revela el tipo de relación que mantenía la pareja donde ella era la sumisa y él el macho alfa proveedor: "Vuelvo a ser la tonta que se amolda a tu rutina , la que te espera mientras te cocina. Que se pone contenta si te ve y si no también. Y sin querer todo lo que juré jamás volver a ser, me vuelve y lo repito una y otra vez. Pedazos de ilusión que rescaté, vuelvo a romper", dice el tema entre sus estrofas.

El año pasado, Jimena acertó con "La cobra" , donde habla de una mujer que va al frente, que se la banca y que quizás busca venganza: " Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todos mis pedazos, bebé. Mi alma esta cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme. Pero yo sigo acá. Viene el karma, corre". Resulta imposible saber dónde terminará la ex pareja ahora conviviente, pero tomando la letra del tema como referencia, Osvaldo debería estar atento.