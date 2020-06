"Los cuadros de depresión son más severos, no se pueden tratar a distancia. Empieza a ser imprescindible la presencia en el tratamiento", pidió el decano de Psicología de la UBA Crédito: Archivo

25 de junio de 2020 • 13:31

El decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Jorge Biglieri , afirmó que "sin duda la prolongación de la cuarentena va a tener un efecto negativo en la salud mental de la población", por lo que resulta "incomprensible que los psicólogos no sean considerados personal esencial".

Las facultades de psicología de las universidades nacionales le hicieron un pedido formal a la Jefatura de Gabinete de la Nación, el 22 de abril pasado, para que los psicólogos fueran considerados "esenciales", pero que hasta ahora "nunca contestaron", se lamentó el Biglieri.

"Estamos viendo un escenario muy complicado, la cuarentena se prolongó mucho, lo que medimos con datos empíricos, con pruebas e instrumentos internacionales validados en la Argentina es que se ha ido deteriorando la salud mental de la población", consideró Biglieri en declaraciones al programa La inmensa minoría que conduce Reynaldo Sietecase (Radio Con Vos).

"Hay cada vez mayor peligro de riesgo psicológico. Lo que es incomprensible es que los psicólogos no sean considerados personal esencial y que puedan trabajar de manera presencial en su consultorio. Es un sesgo muy grave. Es entender que la salud es solo física y descuidar una cuestión esencial de salud", criticó el decano, y explicó que "no hay ninguna razón científica por la cual pueda atender un kinesiólogo y no un psicólogo".

Biglieri dijo que "hay personas que por su tipo de trastorno no pueden seguir con el tratamiento mediante asistencia remota" y reveló que "además de la ansiedad, que era un rasgo, ahora se incrementó mucho la depresión. Los cuadros son más severos, no se pueden tratar a distancia. Empieza a ser imprescindible la presencia en el tratamiento".

"Lo que vemos en el sistema de salud es que los psicólogos son esenciales para trabajar en los hospitales públicos pero no en los consultorios privados", desarrolló y reiteró que "sin duda la prolongación de la cuarentena va a tener un efecto negativo en la salud mental de la población".

Al finalizar, el decano le hizo un pedido especial al conductor del programa: "Sería importante que le pregunten a los funcionarios por qué pueden atender los psiquiatras y no los psicólogos", cerró.