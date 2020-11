"Jujuy" Jiménez. Cambió de "potro": su nuevo candidato es Jerónimo del Carril

El viernes 6, La Ensenada La Aguada derrotó a Los Machitos en la semifinal de la subsidiaria Copa Sarmiento de la 80a edición del Abierto de Tortugas. Como no está habilitado el ingreso del público, "Jujuy" sólo pudo seguirlo por las redes. Fuente: HOLA - Crédito: Matías Callejo y Paula Toffolo

A principios de mayo, Sofía "Jujuy" Jiménez (29) confirmó su separación de Juan Martín del Potro. Estuvieron juntos un año y medio, en los que compartieron algunos viajes e, incluso, probaron la convivencia. Poco después, durante un viaje a su provincia natal, en pleno proceso de introspección, la modelo habló con ¡HOLA! Argentina.

En su primera entrevista tras la ruptura, contó que estaba decidida a replantearse algunos errores que no quiere repetir a futuro. "Cada vez que me pongo de novia, en mi afán de acompañar al otro, de cuidarlo, me entrego al ciento por ciento y me olvido de mí. Es algo que no quiero más para mi vida", dijo.

Ahora, siete meses más tarde, Sofía estaría empezando una nueva relación. ¿Su candidato? El polista Jerónimo del Carril, (24), que tiene 7 goles de handicap y que en esta temporada juega la Triple Corona para La Ensenada-La Aguada, el team que comparte con Segundo Bocchino, Alfredo Bigatti y Matías Torres Zavaleta. Al parecer, Sofía y Jerónimo se conocieron a través de las redes sociales. Luego de un intenso cruce de mensajes, ella fue a comer un asado a las caballerizas de él, y una semana más tarde lo acompañó a una práctica en el club de polo Pilar Chico.

"Se están conociendo", dicen desde el entorno del polista. Si bien ninguno de los dos se pronunció al respecto, ese fin de semana Sofía publicó en su cuenta de Instagram un video de su nuevo candidato taqueando. Y Jerónimo lo volvió a publicar en su cuenta. Pero, además, la modelo compartió una foto con la hermana menor del polista, Luisa (tiene otra hermana, Juana, y él es el mayor), alentándolo desde el costado de la cancha. "Esta hinchada es todo lo que está bien", escribió.

Y QUIÉN ES ÉL.

De perfil bajo, Jero estudió en el colegio San Andrés y debutó en la Triple Corona en 2018 junto a su amigo Juan Martín Zubía, el novio de Mia Cambiaso. Antes, se habían consagrado campeones en cinco oportunidades del Campeonato Argentino Abierto Juvenil. Entonces eran jóvenes promesas pero ya se sabía que se convertirían en lo que son hoy, dos profesionales de primera línea.

Cuando no está trabajando en el extranjero, Jerónimo suele pasar largas temporadas con sus padres, Justo y Sonia Taylor (compañera de reina Máxima en el colegio Northlands), en el campo familiar de Lonquimay, La Pampa. Si hablamos de amor, sólo se le conoce un noviazgo, con la cantante e instagrammer Sofia "Chule" von Wernich, con quien terminó este año.

