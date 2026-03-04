Fue a una reconocida pizzería porteña, mostró cuánto había gastado y el ticket llamó la atención de más de uno

En un contexto económico donde los precios de la gastronomía suelen ser motivo de debate diario, las reseñas en plataformas digitales se convirtieron en una herramienta fundamental para los consumidores. Ya no se trata solo de evaluar la calidad de la comida o la atención de los mozos, sino de brindar una referencia monetaria actualizada para quienes planean una salida. Esto fue lo que ocurrió recientemente con una publicación sobre El Cuartito, una de las pizzerías más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires, que rápidamente captó la atención de los usuarios por el monto final del ticket exhibido.

El caso involucra a Cristina González, una usuaria con rango de Local Guide en Google Maps, quien decidió compartir su experiencia tras visitar el histórico local ubicado en la calle Talcahuano 937, en el barrio de Retiro. Su visita, realizada un día domingo poco antes de las 16 h., fue calificada como una experiencia ideal, donde destacó que el lugar estaba tranquilo y la atención fue rápida, sin tiempos de espera, algo inusual para un establecimiento que suele tener filas en la vereda.

La visita de Cristina González a El Cuartito fue viral en redes sociales Google Maps

Sin embargo, el foco de la atención recayó sobre el comprobante fiscal que la comensal adjuntó a su reseña, donde se detallan los costos de cada ítem en marzo de 2026. Según la imagen viralizada, el pedido principal consistió en una pizza grande de estilo napolitana con el agregado de queso roquefort. Este único plato representó el mayor costo de la cuenta, con un valor de $41.000. Para complementar el almuerzo, la mesa sumó una porción individual de fugazzeta, la especialidad de la casa recomendada por su masa y cantidad de queso, que tuvo un costo de $5500.

En cuanto a las bebidas, el ticket fiscal expuso los precios que se manejan actualmente en el circuito gastronómico porteño para los acompañamientos. La clienta y su acompañante solicitaron una gaseosa, facturada a $4.400, y un porrón de cerveza, cuyo precio ascendió a los $8.100. Al realizar la suma de todos los elementos consumidos, el total a pagar fue de $59.000. Cabe destacar que este monto final no incluyó el servicio de mesa, propina ni postre, tratándose estrictamente de los platos principales y las bebidas.

El ticket de El Cuartito fue motivo de debate en redes sociales Google Maps

Más allá de los precios, que para algunos usuarios resultaron elevados y para otros acordes a la calidad y la mística del lugar, la reseña de González fue sumamente positiva. Calificó con la puntuación máxima de cinco puntos tanto la comida como el servicio y el ambiente. Asimismo, señaló que si bien el nivel de ruido en el salón era alto —una característica propia de los bodegones y pizzerías tradicionales—, se podía conversar fácilmente.

El Cuartito no es una pizzería más, sino que es un símbolo de la identidad culinaria porteña y fue fundada en 1934, donde comenzó literalmente como un pequeño despacho de pizza al paso, de ahí su nombre. Con el correr de las décadas, y ya cerca de cumplir un siglo de vida, el local se expandió hasta convertirse en un punto de encuentro obligado tanto para vecinos como para turistas. La vigencia de este clásico de Retiro se sostiene en su técnica de elaboración y materia prima, factores que, según los defensores de la marca, justifican los precios reflejados en el ticket viral.

Este tipo de publicaciones, donde se expone con transparencia el costo de vida en la ciudad, sigue una tendencia creciente en redes sociales, similar a casos recientes ocurridos en otras pizzerías famosas como Güerrín, donde los comensales buscan validar si la relación precio-calidad sigue intacta en los templos de la gastronomía argentina.