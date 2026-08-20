Karlos Arguiñano, chef de 77 años: “Me levanto a las 6:30, desayuno café con leche, pan con aceite de oliva y fruta y camino 10 km”

En medio de la revolución que gira en torno a la longevidad, Karlos Arguiñano despertó una vez más la admiración de sus seguidores. Lejos de buscar soluciones milagrosas o tratamientos sofisticados, el presentador vasco de 77 años atribuye su óptima condición física al cumplimiento estricto de métodos simples pero eficaces. La disciplina diaria, la moderación en cada una de las comidas y el contacto constante con el entorno natural constituyen los pilares de su bienestar integral.

Lejos de buscar soluciones milagrosas o tratamientos sofisticados, el presentador vasco de 77 años atribuye su óptima condición física al cumplimiento estricto de métodos simples pero eficaces

Según reveló en varias oportunidades, cada jornada comienza muy temprano. A las seis y media de la mañana, el cocinero se levanta de la cama para dar inicio a sus actividades.

La primera parada ocurre en la cocina, lugar donde prepara una ingesta matutina rica en nutrientes esenciales. Su menú inicial abarca una taza de café con leche, una rebanada de pan artesanal con un chorro generoso de aceite de oliva virgen extra y una pieza de fruta de estación. Con esta mezcla balanceada de carbohidratos, grasas saludables y vitaminas, el cuerpo obtiene el combustible necesario para encarar el resto de la mañana sin saturar el sistema digestivo.

“Me levanto a las 6:30, desayuno café con leche, pan con aceite de oliva y fruta y camino 10 km”, comentó. Así es que, luego del desayuno, llega el momento de la actividad física. Arguiñano completa una tabla de movilidad articular y estiramientos por espacio de 45 minutos. Este entrenamiento previo prepara el tono muscular y protege la salud de las articulaciones frente al esfuerzo posterior. Finalizada esa entrada en calor, el chef sale de su casa listo para emprender su hábito más representativo: una caminata a paso firme por los paisajes rurales de Zarautz.

El trayecto suma diez kilómetros diarios y toma aproximadamente una hora y media de recorrido. Durante esa distancia, el famoso chef camina en completa soledad y en absoluto silencio. Prescinde por completo del uso de auriculares, música o teléfonos móviles, lo que funciona como un refugio mental para despejar el estrés de la vida pública, ordenar proyectos culinarios y conectar de manera profunda con el paisaje costero. Para él, la marcha continua fortalece el sistema cardiovascular, controla el peso y otorga una claridad mental única.

En sus caminatas, el reconocido chef prescinde por completo del uso de auriculares, música o teléfonos móviles

El esquema de movimiento se sostiene con una conducta gastronómica lógica. Fiel a la tradición mediterránea, su mesa diaria prioriza las legumbres, las verduras de la huerta, el pescado fresco del Mar Cantábrico y la comida casera. El cocinero rechaza de plano los alimentos ultraprocesados, el consumo desmedido de azúcares y las cenas copiosas. Bajo su célebre consigna de comer de todo, pero en cantidades razonables, promueve un estilo de vida que evita las restricciones drásticas y abraza el sentido común.

En la actualidad, su caso representa un ejemplo claro de envejecimiento activo y saludable. El balance entre una alimentación equilibrada, el descanso oportuno y el ejercicio constante confirma que la salud no exige suscripciones a gimnasios de lujo ni dietas extremas. Con la misma sonrisa de sus inicios en la pantalla chica, el chef demuestra que la clave del éxito reside en la constancia y en el respeto por los ritmos naturales del cuerpo humano.