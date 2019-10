Duquesa de Cambridge: Así se "construye" una futura reina

En ocho años, Kate ganó confianza en su rol y encontró una "misión" en su trabajo con la primera infancia. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Al sentarse a conversar con una mamá joven y su hija, la duquesa de Cambridge mostró una vez más su habilidad natural para conectarse con los niños. Al mismo tiempo que algunas personas cercanas a Kate le comentaron a HELLO! cuánto ha crecido Kate en su papel de futura reina de Inglaterra, la duquesa visitó un centro de salud en Southwark (South London) para reunirse con la organización Family Nurse Partnership, que ayuda de forma voluntaria a padres primerizos de menos de 24 años con la crianza y el desarrollo de sus hijos. Los expertos en realeza aseguran que Kate se convirtió en una experta en los primeros años de la niñez y gracias a los conocimientos que fue adquiriendo se volvió más segura en sí misma. "Ella ha encontrado un trabajo que le apasiona mucho", dijo una fuente a la revista.

En el Hampton Court Palace Garden Festival, en Molesey, al que asistió con un grupo de chicos de la escuela Hampton Hill. La duquesa codiseñó un jardín llamado Back To Nature, que busca que los más chicos se concienticen sobre la importancia de la naturaleza y el medio ambiente. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Durante su reciente visita a un centro ubicado en el sur de Londres, que apoya a padres jóvenes primerizos y a sus hijos, donde conversó con Amina Deen y su pequeña Ramira. Para la ocasión, llevó una camisa de Equipment y pantalones de Zara. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Los Duques de Cambridge con sus herederos, el príncipe George y la princesa Charlotte, en su primer día de clases a principios de septiembre. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Agosto de 2019. El travieso gesto de Charlotte para con los fotógrafos durante la regata King's Cup y la divertida reacción de su madre. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

"En los comienzos de su vida real, pasó mucho tiempo poniéndose al tanto de ciertos problemas sociales, como la adicción, la falta de vivienda, la salud mental. Se hizo evidente para ella que una de las principales causas de muchas problemáticas eran las cosas que no se hacían de manera correcta en los primeros años de un chico y entendió las ventajas de ponerse a trabajar en esa etapa. Se trata de resolver problemas que pueden volverse más grandes en un futuro de manera anticipada". "Kate pasó mucho tiempo con expertos y profesionales y aprendió de ellos. Además, se ocupó de leer por su cuenta sobre el tema". La misma fuente consultada agregó: "Ella está más segura en sus discursos porque tiene muy en claro lo que quiere decir. Su confianza ha crecido en todos los sentidos".

Ella está más segura en sus discursos... su confianza ha crecido en todos los sentidos

La importancia de los primeros años

Esto fue evidente durante su última visita al Sunshine House Children and Young People's Development Centre, en Camberwell, donde la duquesa estaba feliz de compartir su propia experiencia con la maternidad. "Nos dijo que los chicos crecen tan rápidamente y que no puede creer que su hijo George ya tenga 6 años", contó la joven mamá, Chloe Koroma, después de conversar con Kate. La mujer de William quiso conocer de cerca el trabajo de la Family Nurse Partnership, que ayuda a padres de 24 años o menos con una enfermera que los visita regularmente desde el embarazo hasta que su hijo cumpla 2 años. Este fue el segundo compromiso oficial de Kate desde que sus hijos, los príncipes George y Charlotte, empezaron el colegio a principios de septiembre. Y al igual que su reciente visita a la inauguración del jardín Back to Nature, en Surrey -que busca que los más pequeños se conciencien sobre la importancia de la naturaleza y el medio ambiente-, se centró en los primeros años de la niñez.

Kate acompaña a misa a la Reina durante su última estadía en Balmoral. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

En abril, Su Majestad la nombró Dama Gran Cruz de la Real Orden Victoriana, lo que significa que la Duquesa puede usar la faja, la insignia y la estrella de la Orden en ocasiones formales. La primera vez fue en junio, en la cena de estado para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Ella y el príncipe William saben cuál es su lugar en la familia real y sus roles están creciendo

Septiembre de 2019. Kate visita RHS Wisley en Surrey para la inauguración del jardín Back To Nature. Para la cita, eligió un vestido en tonos pastel confeccionado en un delicado tejido de plumeti con motivos florales, de Emilia Wickstead. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

De gran charla con los chicos sobre los beneficios del juego al aire libre. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Divertida, la Duquesa se mostró cariñosa con los chicos del jardín de infantes. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

La información privilegiada que manejan los especialistas en realeza aseguran que la seguridad que logró Kate en sí misma también se traduce en su vida privada. "Ella y el príncipe William saben cuál es su lugar en la familia real y sus roles están creciendo. Kate lleva mucho tiempo en la familia y conoce claramente cuál es su posición y también cuáles son sus límites. Además, tiene dos hijos en edad escolar y el menor, Louis, ya tiene casi 18 meses. Esto le da un grado de confianza personal como madre". Seguramente, la duquesa de Cambridge recurrirá a su seguridad y a los años que lleva desempeñando el rol de futura reina en la visita oficial a Pakistán, que emprenderá junto a William en los próximos días (entre el 14 y el 18 de octubre). A continuación, cuatro personas con gran conocimiento de la familia real y el trabajo de Kate nos cuentan cómo creció en su papel de Duquesa de Cambridge y cómo hará de perfecta (futura) Reina.

Así la ven los "especialistas

NEEV SPENCER. Presentadora de radio y televisión

"Ella estuvo muy dispuesta cuando hablamos sobre los problemas de salud mental maternales y mostró abiertamente sus sentimientos sobre lo difícil que puede ser esa situación", reveló la periodista. Fuente: HOLA

"He notado un cambio real en Kate a lo largo de los años y es maravilloso verla brillar en su papel como futura reina. Cuando la conocés y hablás con ella, te encontrás con alguien que sabe escuchar, que está comprometida y que le apasiona ayudar a los demás. Es como si por sus venas corriera la sangre de Diana. Hay un sentido real del espíritu de la princesa de Gales en mucho de lo que Kate representa. Ha ayudado que ella y William se conocieran durante tantos años y tuvieran una educación similar. Es muy dulce verlos juntos. El hecho de que ella haya convertido en su misión trabajar con organizaciones benéficas que ayudan a jóvenes y niños muestra qué tipo de madre es. Ella estuvo muy dispuesta cuando hablamos sobre los problemas de salud mental maternales y mostró abiertamente sus sentimientos sobre lo difícil que puede ser esa situación. Es extraño que alguien en su posición se muestre así. Kate tiene un gran costado empático y compasivo, pero también un gran sentido del humor. Es irónica. Le encanta reírse y hacer bromas".

PENNY JUNOR. Biógrafa real

"La miro y veo una mujer que está muy satisfecha con su vida", dijo la escritora. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

"La Duquesa ha crecido en confianza porque está más familiarizada con su trabajo, reforzado e impulsado por la reacción de los medios y de la gente que la conoce y trabaja con ella. Creo que William es un bendecido por haber encontrado una mujer tan extraordinaria para llevar adelante este rol. La miro y veo una mujer que está muy satisfecha con su vida. Es amorosa como madre, tiene tres hijos felices y encantadores, está haciendo un trabajo que le gusta, y hasta donde puedo ver, que no ha dejado que todo se le suba a la cabeza. Yo diría que hasta su propia madre la ayuda a mantener los pies sobre la tierra y está cerca para recordarle que es sólo una mujer como el resto de nosotras. Kate es una madre correcta y ama ese rol. Eso le es enormemente útil para ayudarla a entender y estar con otras madres en el ámbito público. Por supuesto que William y Kate no son personas comunes, pero nos podemos identificar con ellos -quizás es una ilusión que son como el resto-, pero es una buena estrategia que les funciona".

ALISON BAUM. Directora ejecutiva de Best Beginnings

"Creo somos increíblemente afortunados de tener una futura reina como ella", confesó Baum. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

"En los últimos años he visto crecer a la Duquesa de Cambridge en diferentes ámbitos, desde pequeñas reuniones y grandes recepciones hasta conferencias y charlas relajadas. En un evento de 2017 que organizó Best Beginnings, ella habló con fuerza y mucha personalidad frente a más de doscientas personas. Y se mostró muy dispuesta a compartir con todos sus propias alegrías y desafíos como madre. Creo que esta fue la primera vez que dio tanto de ella misma en un discurso. Best Beginnings y otras organizaciones benéficas, como Heads Together, estamos orgullosos de contar con el apoyo de la Duquesa y creo somos increíblemente afortunados de tener una futura Reina como ella".

PETER FONAGY. Profesor y director ejecutivo del Anna Freud National Centre for Children and Families

"Kate tiene una enorme influencia en cómo las próximas generaciones criarán a sus hijos", dijo el docente. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

"Con los años, la Duquesa desarrolló una experiencia extraordinaria para alguien que está en su lugar: una comprensión genuina de las dificultades que enfrentan los padres y los niños. Esto significa que su atención se dirige productivamente a lo que es importante. Y esa es una situación única para nuestro país, que alguien con su nivel de influencia puede mantener una discusión sensata e informada sobre algo que quizá sea lo más trascendental en nuestro tiempo: cómo van a ser criados los chicos en un entorno cada vez más desafiante para ellos. Creo que Kate tiene una enorme influencia en cómo las próximas generaciones criarán a sus hijos".

