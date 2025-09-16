LA NACION

Kéfir, kombucha o yogur: diferencias, beneficios, propiedades y mejor momento para consumirlos

Qué los distingue, sus beneficios y cuándo consumirlos

  2 minutos de lectura
EL TIEMPO (GDA)
De acuerdo con un estudio publicado en la revista ‘Microorganisms’, tanto el kéfir como la kombucha comparten un perfil probiótico gracias a su riqueza en microorganismos vivos, aunque difieren significativamente en su composición microbiana y en los compuestos bioactivos que generan durante la fermentación.

Por otro lado, una investigación reciente publicada en ‘Frontiers in Nutrition’ analizó los efectos del kéfir frente al yogur y la leche sin fermentar, concluyendo que el kéfir produce cambios más significativos en la diversidad del microbioma intestinal.

Estas investigaciones científicas permiten entender mejor las diferencias entre kéfir, kombucha y yogur, sus propiedades digestivas, antioxidantes e inmunomoduladoras, y así determinar cuál es más beneficioso para la salud y en qué momento del día conviene más su consumo.

Diferencias entre kéfir, kombucha y yogur

  • Kéfir: bebida probiótica de leche o agua fermentada, con alta diversidad microbiana y textura líquida.
  • Kombucha: infusión de té fermentada con scoby, ligeramente dulce, ácida y efervescente.
  • Yogur: lácteo fermentado con cultivos específicos, cremoso y más suave en sabor que el kéfir.
Beneficios y propiedades del kéfir, la kombucha y el yogur

Kéfir

  • Mejora la microbiota intestinal y fortalece el sistema inmune.
  • Propiedades antimicrobianas y efecto antiinflamatorio.
  • Útil en casos de intolerancia a la lactosa y control glucémico.

Kombucha

  • Rica en antioxidantes, ácidos orgánicos y probióticos.
  • Apoya la digestión, la salud hepática y el equilibrio intestinal.
  • Aporta energía gracias a su contenido natural de cafeína
Yogur

  • Fuente de calcio, proteínas y probióticos lácticos.
  • Mejora la digestión y refuerza la salud ósea.
  • Favorece la absorción de nutrientes y la función inmunológica.

Mejor momento del día para consumirlos

  • Cuándo tomar kéfir: en ayunas para potenciar la flora intestinal. Después de comer para mejorar la digestión.
  • Cuándo tomar kombucha: a media mañana o por la tarde como bebida funcional. Evitar en ayunas o de noche por su acidez y cafeína.
  • Cuándo tomar yogur: en desayunos o meriendas con frutas o cereales. Ideal después del ejercicio o como snack nocturno bajo en azúcar.

Por Maria Luisa Alvarez Mejia

Por El Tiempo (GDA)
