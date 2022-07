La aerolínea les canceló el vuelo pero la compensación que les dio los hizo sonreír

Un vuelo de Minneapolis a Alaska fue sobrevendido por una aerolínea norteamericana y, como una compensación impensada, los viajeros damnificados recibieron diez mil dólares para que cambiaran sus pasajes.

Según el relato de Jason Aten, un periodista de la revista Inc., que estaba con su familia esperando para embarcar el vuelo, Delta Airlines anunció que había vendido más asientos de los que tenía a disposición.

En concreto, la aerolínea buscaba ocho voluntarios a los les que ofreció diez mil dólares a cambio de no ocupar sus asientos. De hecho, los empleados llegaron a decir por el altavoz: “Si tienen Apple Pay, incluso recibirán el dinero ahora mismo”.

En 2017, la empresa anunció que sus empleados tienen la autoridad para ofrecer compensaciones de hasta 9950 dólares a quienes cambien sus pasajes cuando hay sobreventa.

Un hombre que también estaba en ese vuelo confirmó la historia de Aten y agregó que no aceptó la oferta porque no podía abandonar a su esposa, que debía viajar por problemas de salud. Dicho pasajero contó en una entrevista al canal KTVB que Delta ofreció primero cinco mil dólares, pero que luego, al no conseguir voluntarios, subió la cifra al doble.

Una aerolínea ofrecerá camas para los pasajeros de clase económica en los vuelos largos

Un viaje en avión puede convertirse en una experiencia incómoda cuando se trata de vuelos largos y asientos en clase económica. Para todos los pasajeros que no encuentran una posición para dormir relajadamente durante el viaje, una aerolínea ofrecerá por primera vez camas para los turistas de esa categoría.

Una de las cápsulas que ofrecerá Air New Zealand Air New Zealand

Air New Zealand anunció que a partir de 2024 ofrecerá aviones que tendrán cápsulas con camas comunitarias, de tipo litera, en sus aviones para que los pasajeros de la clase Economy puedan dormir una siesta durante sus vuelos largos, de más de 17 horas.

Los pasajeros podrán reservar turnos de cuatro horas en las cápsulas para dormir, que la aerolínea denomina “Skynest”, a un costo adicional.

Las cápsulas tendrán un colchón y sábanas, que la tripulación de cabina cambiará después de cada turno, y las camas estarán una arriba de la otra para aprovechar la altura de la cabina, informó el diario The Guardian.

Cada cápsula tendrá una cortina de privacidad, carga USB y “salidas de ventilación”.

Se eliminarán cinco asientos de clase económica para dejar espacio para instalar seis de las cápsulas Skynest en ocho Boeing 787-9 Dreamliners que Air New Zealand recibirá a partir de fines de 2024.

Las cápsulas para dormir no estarán disponibles para el lanzamiento de los vuelos directos de Air New Zealand entre Auckland y Nueva York en septiembre, una ruta que superará las 17 horas. La aerolínea también reanudará su servicio de Auckland a Chicago en octubre.

Desde la aerolínea señalaron que todavía no está establecido el precio del servicio, y que estará disponible para pasajeros de clase económica regular y premium.

Los pasajeros solo podrán reservar un turno por vuelo, ya que se espera que la demanda de los más de 200 asientos en la cabina económica sea fuerte.

Greg Foran, director ejecutivo de Air New Zealand, dijo que las camas serán “un verdadero cambio de juego para la experiencia de viajar en clase económica”.