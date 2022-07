La curiosa historia de la mujer que lleva 104 años viviendo en la misma casa

Elsie Allcock nació el 28 de junio de 1918, cuando recién terminaba la Primera Guerra Mundial, en el segundo piso de una casa de ladrillo de dos habitaciones en Huthwaite, Nottinghamshire, Inglaterra. Cumplió 104 años viviendo en esa misma casa, la que fue hogar para tres generaciones de la familia.

La mujer centenaria fue la menor de cinco hermanos y la única vez que permaneció fuera de su casa por un periodo extendido de tiempo fue cuando debieron practicarle una histerectomía (la remoción del útero) y tuvo que estar en la clínica durante un mes en observación.

Hace cuatro años, medios ingleses como The Sun y The Daily Mail entrevistaron a Elsie, quien completamente lúcida pudo recordar cómo se veía la calle cuando apenas era una niña. “Nunca era necesario cerrar con llave las puertas de la casa”, declaró ante The Daily Mail en esa ocasión.

La misma foto y en el mismo lugar, la casa en la que vivió toda su vida LADBible

El inicio de su vida en la casa

Su padre, quien trabajaba en una mina de carbón, tuvo que subarrendar una de las habitaciones. Elsie Allcock recuerda una época en la que su papá, llamado Mark Hall, junto al resto de mineros entraron en una huelga y no recibieron salarios durante más de un mes.

En esos tiempos, las fuentes de calor eran con aceite, parafina y carbón, por lo que vivieron meses de inclemente frío. Cuando Elsie tenía catorce años, debido a los fríos inviernos, su madre, Eliza, murió de neumonía. Era el año 1942, en medio de la Segunda Guerra Mundial.

Mientras vivieron ahí, la familia pagaba un arriendo. Pero una vez casada con William Allcock, Elsie decidió comprar con la ayuda de su marido la casa que la vio crecer. Le costó 250 libras en 1960, alrededor de 5300 libras hoy en día y más o menos 26 millones de pesos colombianos actualmente.

La misma familia: una nueva generación

Con los años le han hecho actualizaciones y remodelaciones a la casa. Ahora todas las conexiones son eléctricas, pero sigue contando con una chimenea. Inicialmente tenía un baño exterior, que según Elsie aún funciona a la perfección; sin embargo, también cuenta con un baño con todas las comodidades dentro del hogar.

La mujer sigue viva y sobrevivió al covid-19 en perfecto estado de salud. Twitter @SFHFT / Pantallazo de Street View de Google Maps

Junto a Bill Allcock tuvo dos hijos, seis nietos y 36 bisnietos. Allí vivieron juntos durante 55 años desde que se casaron hasta que su marido falleció en el año 1955 por un cáncer.

Su hijo, Raymond, de 76 años, asegura que su madre jamás va a vender su casa, aunque actualmente cuesta 75 mil libras (380 millones de pesos colombianos), pues es el hogar de todas sus memorias.

“Siempre fue feliz aquí, ¿por qué habría de vender la casa?”, resaltó Raymond. Hoy en día, ella se dedica a hacer la jardinería del patio de su hogar y a tejer en su tiempo libre. Las reuniones familiares siguen haciéndose en ese lugar donde ha vivido por más de un siglo.