La aventura de Siamés, la banda con un videoclip que se ve en todo el mundo

Una banda de rock porteña alcanzó un éxito inesperado en las redes con un videoclip y así logró abrirse las puertas del mundo

José Totah SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de enero de 2020

El video más visto de los Rolling Stones en su canal oficial de YouTube tiene 42 millones de reproducciones; Canguro, el tema más popular del rapero Wos, suma 91 millones; y el más cliqueado de Lali Espósito también ronda los 90 millones. Con esos parámetros de artistas consagrados de distintas eras y planetas musicales, cuesta entender cómo un video de una banda argentina de rock sin ninguna difusión logró 93 millones de plays con su primer clip, de un tema llamado "The Wolf". Los creadores del grupo, Guillermo "Stoltz" Stölzing y Juan Manuel "Blakk" Kokollo, cuentan la historia completa de cómo una trilogía de videos ultraexitosos los está llevando de gira por Estados Unidos y Europa.

Es mediodía en Colegiales y la luz está cortada en una parte del barrio. En el PH que alquila Blakk, uno de los fundadores de Siamés, hay una tortuga de nombre Quino que pasa por debajo de un teclado y cerca de los pies de su dueño, que devora un bol de cereales con leche en la semipenumbra. No es un estereotipo muy rockero que digamos, pero nadie aquí busca un Nobel al reviente. Tanto Blakk (teclado, sintetizadores, programaciones) como Stoltz (cantante y guitarrista) no se pueden sacar la sonrisa de encima. Tienen muchas razones para estar contentos, pero la principal es que están embarcados en su primera gira por Estados Unidos. ¿Cómo lo hicieron?

Desde 2013 los dos amigos venían componiendo música en inglés, pese a que la mayoría les decía: "Está bueno lo que hacen, pero, ¿no puede ser en castellano?". El tecladista programaba una fiesta en el Roxy que se llamaba Roxtar, por donde pasaron desde Marilina Bertoldi hasta Eruca Sativa y Bandalos Chinos. Stoltz tenía su propia banda, Moodyman, y quería tocar en la Roxtar. Así se conocieron y tanta conexión lograron que hicieron diez temas en un mes, después de un primer flechazo compositivo que se llamó "As You Get High". "Me pasó los acordes y yo le metí arreglos e instrumentación. A los pocos días lo llamé y le dije: 'Te cuento que tenemos una banda y se llama Siamés'", se acuerda Stoltz. Esa canción formó parte del primer y hasta hoy único disco del grupo, que se llama Bounce Into The Music. En ese pelotón de tracks, todos cantados en inglés, también estaba "The Wolf", aunque nadie sospechaba el boom que detonaría el videoclip. La búsqueda musical del álbum iba por el lado del rock electro-popero (con toques de soul y música negra), un poco más cerca de Depeche Mode, Daft Punk y el Durán Durán de principios de los 90 que de Gorillaz o The Strokes.

"Empezamos a tocar juntos en junio de 2013, con un mambo electrónico que fuimos llevando al plano canción, con más banda", explica Stoltz. Hasta 2015 tocaron en fechas propias y como teloneros de B-52 y The Magic Numbers. En algún momento del recorrido decidieron que el asunto merecía más arrojo. "Ya jugamos dos años, hagamos algo en serio", se pincharon. Además de buscarse un productor que jugara en Primera -Guillermo Porro, que trabajó con artistas como Marilina Bertoldi y La Ley-, apostaron fuerte a la realización del video de "The Wolf".

Fue con el tema "The Wolf", con el que encontraron el inesperado éxito, gracias en parte al video animado. En YouTube, llevan casi 94 millones de views, en tanto que en Spotify, la canción lleva más de 22 millones de reproducciones

Hasta ese momento, afirman, nadie en la Argentina había incursionado en el animé para hacer videos; y, en sintonía, ellos estaban más enroscados con lo visual y lo artístico que con mostrarse a ellos mismos tocando sus instrumentos. Así llegaron a Fernando Suniga, amigo de Juan, que se ofreció a dirigir un video animado en colaboración con el estudio Rudo Company. "Nos mandaron unos primeros bocetos y no lo podíamos creer. No teníamos un peso partido al medio y nos encontramos con un montón de gente dibujando a mano, durante más de siete meses", evocan.

El resultado fue una pieza de aventura animé de tres minutos, con una manada de lobos diabólicos como protagonistas -recuerda por momentos al tema "Do The Evolution", de Pearl Jam, y también a Gorillaz-, que inauguró una saga de tres videos animados. Le siguieron "Mr. Fear" y "Summer Nights". Pero lo que pasó con "The Wolf" no tuvo comparación y es bastante misterioso si se considera que los Siamés tampoco gastaron un centavo en hacerle publicidad. "Al mes ya teníamos 100.000 views; entró en el mar y se propagó", explican, como si se tratara de algún tipo de virus.

Los líderes de Siamés, "Blakk" (abajo) y "Stoltz" (a la derecha), junto con Barbie Williams (voces) y Gonzo Rooster (guitarra)

La animación del clip tiene una sincronicidad muy cuidada con la rítmica del tema y los dibujos parecen estallar en los momentos álgidos del estribillo. En este sentido, los Siamés cuentan que uno de los inspiradores fue Michel Gondry, el director y baterista francés que realizó videoclips para Björk, Massive Attack y Daft Punk, entre otros. "Para nosotros fue muy loco entrar por la puerta de lo digital, porque venimos de la escuela de tocar, de salir a pegar afiches y volantear. Hay tanto ruido en el océano digital que no ves nada. Por eso destacar ahí es notable", comenta Stoltz.

Acaso haya ayudado a la viralización de "The Wolf" el hecho de que el clip fue levantado casi de inmediato por un portal japonés y otro francés. Y que la propia plataforma YouTube lo empezó a recomendar orgánicamente en los muros de los usuarios. Al poco tiempo, la gente misma empezó a subir reversiones, covers, fanarts y lanzaron debates encendidos sobre los contenidos posibles de la letra. Salvo decir que el tema invocaba al demonio si se cantaba al revés, los usuarios digitales imaginaron casi todo. Desde YouTube el tema saltó a todas las plataformas posibles y ya supera las 22 millones de escuchas en Spotify (también es un tanque en iTunes). Fue subido a las redes en abril de 2017 y a fines de ese año tocaron por primera vez en La Trastienda con todo vendido. Desde entonces, la monetización lograda a través del streaming en las distintas plataformas virtuales financió las actividades de la banda en el mundo real.

El video que devino primer hitazo fue realizado por Fernando Suniga, en colaboración con el estudio Rudo Company

"Dimos con el público, con los oyentes, con los fans, pero recién ahora dimos con la industria", celebran. Y en eso ayudó que, gracias a las herramientas digitales, pudieron determinar en qué ciudades tenían más escuchas. Así supieron que eran fuertes en Chile, a donde viajaron hace unos meses, en plena revuelta callejera. "Si hay 50 que se saben las canciones, vamos", se dijeron, pese a que los organizadores les sugirieron que lo pensaran bien. Y terminaron tocando a sala llena.

El mismo razonamiento siguieron para organizar la gira a Estados Unidos, que en estos días y hasta el 8 de febrero los tiene tocando en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Dallas y también en ciudad de México. En cada una de esas ciudades ya llevan vendidas un centenar de entradas. En la capital azteca, la preventa de 200 tickets se agotó en dos semanas.

La mayoría de las escuchas llegan desde Estados Unidos e Inglaterra, pero también reciben mensajes de todo el planeta, desde Rusia hasta Bulgaria y la India. Y, como han crecido mucho en Europa, planean una gira por allá en los próximos meses, además de un segundo disco que ya está en gateras. "Vamos a ir a tocar a las ciudades en donde estén los oyentes", festejan los siameses, con la esperanza de que el one hit wonder y sus otras aventuras digitales sigan traccionando el sueño de vivir rockeando por el mundo.