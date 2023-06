“La belleza es estar en sintonía con lo que estoy sintiendo”. Cuál es el secreto de Flor Bertotti que destaca la belleza natural

escuchar

Bajo la premisa de “Tus rasgos te hacen único”, Profhilo presenta su nueva campaña que celebra la individualidad, resalta la belleza natural y aquellos rasgos distintivos que nos hacen especiales.

La actriz y cantante Florencia Bertotti es la protagonista de esta campaña. “La belleza consiste en estar en sintonía con lo que estoy sintiendo, con lo que me está pasando. En general, implica estar más relajada, más natural. Siento muchas veces que estoy muy producida por mi trabajo, pero cuando vuelvo a mi casa y me quito todo, digo: ‘Ay, bueno, ahora sí me siento más linda, más auténtica, más yo’”, expresó.

"Para mí, la sonrisa es algo que me identifica, me vende, me muestra. Es cuando sonrío cuando sale a reducir mi esencia, lo que soy yo, es cuando más linda me siento." Florencia Bertotti, actriz.

Flor Berttoti es la protagonista de la campaña "Tus rasgos te hacen único" que destaca la belleza natural.

A través de un tratamiento de ácido hialurónico ultra puro, Profhilo ofrece una perspectiva distinta de la medicina estética, en la que se enfoca en cada persona mediante tratamientos personalizados para lograr una belleza individual con resultados naturales.

Bioestimular la piel: la nueva consigna para una piel radiante

Para la Dra. Valeria López Mecle, médica especialista en estética, la Bioestimulación de la piel se ha convertido en el nuevo aliado de los consultorios, lo que llama “The new black of the skin”, el nuevo negro de la piel, ya que es adecuado para todo tipo de piel y para todas las edades. Profhilo produce un efecto superficial visible para el paciente como brillo, hidratación, luminosidad, pero también tiene un efecto más profundo de firmeza.

“Es un producto que vino para sumar, tiene un efecto único que trae resultados muy grandes en los pacientes. La bioestimulación va a causar una mejora en el aspecto natural de la piel sin generar cambios de volúmenes ni cambios antiestéticos. Va a quedar siempre bien” aclara la especialista en estética.

Profhilo produce un efecto superficial visible para el paciente como brillo, hidratación, luminosidad, pero también tiene un efecto más profundo de firmeza.

Por su parte, el Dr. Christián Sánchez Saizar, dermatólogo miembro de la SAD, destaca que “Profhilo, a solo dos años de su llegada al país, se ha convertido en un gran aliado. Es uno de los tratamientos que realizo con frecuencia y que los pacientes repiten. Las personas desean mejorar su apariencia, pero de manera sutil. Por esta razón, los bioestimuladores desempeñan un papel fundamental. Profhilo, compuesto por ácido hialurónico ultrapuro, administrado a través de inyecciones en puntos estratégicos, estimula de manera natural la producción de colágeno y elastina, remodelando la piel”.

"Su acción hidratante desde el interior hacia el exterior logra una apariencia más fresca, mejora la calidad de la piel y disminuye notablemente las líneas finas, proporcionando una piel iluminada." Dr. Christián Sánchez Saizar, dermatólogo miembro de la SAD.

Por último, el Dr. Fernando Sconfienza resalta que la bioestimulación con ácido hialurónico ultrapuro está indicada para todas las personas. Puede ser utilizada en pacientes jóvenes que están comenzando a tratarse, ya que a partir de los 25 años comienzan a perder colágeno, así como en pacientes de mayor edad que buscan regenerar la piel. No es solo un tratamiento para hidratar, sino que también regenera la piel. Se puede aplicar en pacientes de 25 a 90 años. Además, destaca la ventaja de que se puede aplicar en áreas donde otros bioestimuladores no pueden, como el párpado inferior, la piel de la frente y las arrugas en el labio superior (código de barras).

Sconfienza detalla que “A partir de los 30 años, comienzas a prevenir; a los 40, a tratar; y a los 50, a trabajar y rehabilitar la piel. Para aquellos que temen a los tratamientos para la piel, Profhilo es el producto ideal para comenzar, ya que se pueden lograr cambios significativos con pequeñas intervenciones”.

Los especialistas coinciden en que la bioestimulación mejora el aspecto natural de la piel sin generar cambios de volumen ni alteraciones antiestéticas, siempre obteniendo buenos resultados.

¿Cómo es el procedimiento de Profhilo?

El tratamiento es rápido, seguro y no precisa anestesia. Se aplica en puntos estratégicos del rostro y tiene un efecto inmediato debido a que activa la producción de nuevo colágeno, elastina y ácido hialurónico. Lo ideal es repetir dos veces al año, siempre siguiendo las indicaciones médicas. El tratamiento con Profhilo se realizan únicamente en consultorios médicos autorizados.

Los podés consultar en: www.profhilo.com.ar

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION