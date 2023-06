La canción que me salvó. Migró con un bebé de 15 días, sufría angustia y desarraigo, y una melodía cambió su realidad

Había llegado a Buenos Aires sin amigos ni familia y con un bebé recién nacido, todo parecía ir cuesta abajo, hasta que una canción en un probador la sacó de la oscuridad.

Carina Durn PARA LA NACION

Sol, la hija de Fulvia, tiene 23 años, la misma edad del álbum debut de Coldplay, Parachutes. Aquella sincronía marcó la vida de Fulvia para siempre. La primera vez que escuchó Yellow -recuerda ella- los acordes atravesaron su piel e ingresaron a su alma, devolviéndole el aire que había perdido. La música es más que la suma de sonidos en armonía, es el lenguaje de las emociones y, para Fulvia, la aparición de Yellow le salvó la vida.

Desarraigo, soledad y Yellow

Fulvia conoció a su marido en Catamarca, la provincia que los había visto nacer y crecer. Estaban en 5to. año del secundario cuando sus miradas se cruzaron con un brillo especial y el amor emergió con una fuerza arrolladora. Su noviazgo en su ciudad natal duró apenas seis meses, hasta que el anhelo por parte de ambos de estudiar bifurcó sus caminos: ella se fue a Córdoba y él a Buenos Aires. A pesar de la distancia, siguieron juntos entre idas y venidas a sus respectivos hogares provisorios.

Fulvia, junto a su actual marido, en diciembre de 1991.

Los años pasaron, el trabajo ingresó con un peso mayor al habitual y pronto 1999 hizo su flamante entrada. Fue entonces, tras 8 años de relación, que Fulvia quedó embarazada. Aquel período de su vida decidió atravesarlo rodeada de familia y amigos, acompañada por las visitas constantes de su pareja. Y en el año 2000, tras el nacimiento de Sol, finalmente se fue a vivir a Buenos Aires, un lugar que emergió foráneo y en el cual comenzó a padecer de depresión.

-¿Cómo te impactó tu llegada a Buenos Aires?

Mi marido vivía en Buenos Aires y tenía una vida armada. Yo llegué sin amigos ni familia a esta ciudad, era pleno otoño, hacía frío, y mi bebé tenía quince días. En aquellos tiempos poco se hablaba de salud mental, de depresión y yo, supuestamente, no tenía motivos para estar mal. Pero la identidad fuera de eje, el día a día perdida en una gran ciudad, el desarraigo y la soledad estaban presentes, con emociones difíciles de comunicar.

Fulvia, junto a su hija Sol, año 2000.

Por otro lado, estaba bastante sola con mi bebé durante el día, porque mi marido trabajaba hasta las 20/21. Además, me habían quedado cuatro finales, que rendí en once meses. Cada turno era una mudanza a Córdoba, con el cochecito, valijas, pañales, cuna de viaje, libros. Fue un proceso largo, fueron tiempos muy difíciles.

-¿Cómo llegó a tu vida Yellow, la canción que te transformó?

Recuerdo con nitidez el instante que escuché Coldplay por primera vez. Estaba en el Shopping del Abasto, había bajado de peso después de tener a Sol, y me estaba probando un jean en un local. De repente empieza a sonar Yellow y no podía salir del probador, ¡necesitaba escuchar hasta el final esa música!

Comencé a explorar más de Coldplay, a escuchar la banda primero en mis horas y momentos oscuros. Más allá de los diversos caminos que tomé para adaptarme y salir de mi depresión, su música fue fundamental, fue como terapia.

Comencé a explorar más de Coldplay, a escuchar la banda primero en mis horas y momentos oscuros. (fotografía tomada por Fulvia)

Primero creí que era solo a mí a la que ayudaba en los tiempos más duros, pero en grupos, o en los comentarios de YouTube podía ver a gente que escribía “Coldplay me salvó la vida”. El poder de la música supera lo imaginable. Amo Coldplay, su música, color, magia, la sencillez de los integrantes y su filosofía de vida, el lema de Chris Martin, “Never give up”, porque él también pasó situaciones complicadas alguna vez.

- Con el paso de los años lograste adaptarte al proceso de migración, ¿qué lugar en tu vida tiene la música hoy?

Desde el día en el que escuché Yellow por primera vez, esta tremenda banda, Coldplay, me acompaña, en los altos y bajos. Si bien tiene muchas canciones tristes, estas ayudan acompañándote y llevándote a lo más profundo. Asimismo, tiene otras que me generan lo más hermoso: amor, magia, vida, esperanza. Combina lo agridulce, canciones como Fix you, son un himno para superar esos momentos oscuros que a todos nos tocan alguna vez en la vida.

Pero la vez que realmente me di cuenta de lo importante que era Coldplay en mi vida fue en 2016, era la primera vez que podía ir a un recital de ellos; tras varios años sin salir de gira, ya que Chris Martin había transitado tiempos muy difíciles después de su separación de Gwyneth Paltrow, empezaron su tour en Argentina. Era un viernes, llovía torrencialmente y mi marido me tenía que buscar para ir a La Plata, pero llegó tarde. En el camino no podíamos avanzar, todo estaba colapsado y yo estaba enojada y no paraba de llorar. En ese instante entendí lo importante que era para mí estar ahí. ¡Por suerte la última vez que vinieron fui a seis de los diez shows!

La música es un camino para purgar el alma.

Ahora, ya recuperada, Coldplay me acompaña ante todo desde su lado más luminoso. Jamás olvidaré cuando, años atrás, festejamos el cumpleaños de 15 de Sol. Ahí internalicé el hecho de que su música había nacido a la par de su llegada al mundo y que había aparecido en mi vida para sostenerme en mi maternidad en el desarraigo y en mi depresión. No puedo explicar con palabras lo fundamental que fue, y es, en mi vida.

Ese día, en sus 15, ahí estaba mi hija, la que había nacido con ellos, transformada en mujer. A su fiesta, Sol ingresó con A Sky full of Stars.

