Marina Gambier Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de noviembre de 2020 • 18:22

El sueño de cualquier propietario que un día descubre que ya no quiere vivir más en su barrio o en esa ciudad es poder levantar la casa, literalmente, y ponerla en otro lugar. Mudarse de zona o región, cambiar de entorno, pero no de vivienda. Atentos a la filosofía de las nuevas generaciones de vivir con menos cosas y sin ataduras, cuatro hermanos cordobeses -dos arquitectos y dos ingenieros- aprovecharon el know how de la empresa familiar para investigar las posibilidades de una casita de hormigón armado que pudiera llevarse a cuestas.

Los hermanos en una de las casas

Durante dos años Ítalo, Mario, José y María Eugenia Martin Schmädke investigaron materiales, sistemas constructivos y tecnologías hasta crear Hüga, como bautizaron al proyecto- una vivienda modular de 45 metros cuadrados que se arma en 24 horas y se puede plantar en cualquier terreno.

Grandio es una empresa con más de 75 años de trayectoria fundada por un inmigrante italiano que la hizo crecer hasta alcanzar filiales en Brasil y Venezuela. "Somos cuarta generación de una familia dedicada a la industria de la construcción. Desde hace décadas venimos desarrollado distintas patentes y tecnologías de hormigón armado destinadas a casas y naves industriales. Hace unos años empezamos a notar una evolución en las formas de habitar. Creíamos que hacía falta acompañar esas tendencias, cambiar hábitos para vivir mejor" dice José arquitecto y artífice de la propuesta junto con sus hermanos. La filosofía de los países nórdicos conocida como Hyggy inspira hasta el nombre de esta casita "caracol", una síntesis de confort sin excesos.

"Para nosotros es muy importante la familia, por eso nos sentimos identificados con esta cultura de disfrutar de las pequeñas cosas. Hoy a los hermanos nos toca ser los directivos de la empresa y trazarnos nuevos objetivos, pero esa experiencia nos ha permitido diseñar y construir Hüga. La movilidad tiene que ver con la ideología de las generaciones milenials que no se atan a nada, prefieren tener lo mínimo y mudarse con libertad, de un lado a otro", describe José. La casa sale de fábrica lista para habitar: trae hasta los foquitos de luz y la cama tendida. Según sus autores, no hay nada semejante en el mundo construido. Actualmente, está en proceso de comercialización en países como Estados Unidos, Canadá, México, Chile, etc. a través de un sistema tipo franquicia tecnológica de construcción.

Los materiales

"La casa se construye en serie con materiales tradicionales y eficientes, pero con métodos modernos. Su estructura - base, muros laterales y losa de techo - es de hormigón armado, que garantiza estabilidad y resistencia, tiene mantenimiento casi nulo y aporta seguridad, entre otras cualidades. En total pesa 55 toneladas. La incidencia en el peso de las terminaciones y el equipamiento es mínima, casi la totalidad corresponde a la "cáscara estructural" de hormigón calculada bajo normativas internacionales. Es apta para zonas sísmicas como pueden ser la provincia de Mendoza, San Juan o en Santiago de Chile, y se puede colocar en las montañas, frente al mar o en un barrio urbano de cualquiera de nuestras ciudades, sea en la Patagonia o en el Caribe".

Ventajas de la movilidad

"Al tener la posibilidad de levantarla y ponerla en otro lote o destino, no sufre la posible depreciación de su valor por la decadencia del barrio o zona donde está localizada. Por ejemplo, hace 20 años algunos barrios de la ciudad de Córdoba como Maipú o Altos de Vélez Sarsfield eran de alto valor, pero hoy alojan una oferta de viviendas de calidad que no reflejan su valor inicial ya que esos barrios se volvieron inseguros o bien el crecimiento y las tendencias urbanas migraron a otras zonas. En conclusión, el propietario que hace 20 años invirtió mucho dinero ahí hoy no puede recuperar su inversión. Al poder relocalizar la vivienda, se puede disponer del terreno para luego venderlo o hacer un emprendimiento. En el caso de trasladarla lo único que perdería son las conexiones de los servicios de agua, luz y cloaca, es decir nada: solo tramos de caños y cables."

Donde implantarla

"Está admitida en urbanizaciones privadas y no necesita de fundaciones. Su base fue calculada como una platea apta para cualquier tipo de terreno, pero se recomienda nivelarlo mediante una cama de material para elevarla del contacto con el agua, se puede hacer con granza o piedra o bien con materiales de descarte de cantera. Esta base de piedras, de aproximadamente 40 cm de altura sobre el nivel de terreno, se compacta y sobre ésta se asienta la casa".

Quién la mueve

"Nosotros tercerizamos el acarreo de la vivienda, hay muchas empresas especializadas en toda la Argentina. El costo aproximado para llevarla de un lugar a otro es de 1200 pesos por kilómetro. Las dimensiones de Hüga son las máximas permitidas para transporte en rutas y caminos de América latina que cumplan los estándares básicos de vialidad internacional como altura de puentes, por ejemplo".

Cuánto cuesta

"Se comercializa a partir de los 54.000 dólares. El comprador puede disponer de su vivienda en 24 horas y lista para ser habitada, sin necesidad de poner ni los focos de luz. Hay distintas versiones de equipamiento: algunas vienen con televisor, heladeras, hornos, y hasta la ropa blanca de cama y baños. Actualmente existen cuatro tipologías para distintos usuarios y demandas, por ejemplo, escuelas, hotelería (como glamping, suites y cabañas) y estudios de trabajo, aunque está desarrollada como vivienda permanente o segunda vivienda".

Servicios

"En el terreno elegido, antes de la llegada de la vivienda, deben estar materializadas las conexiones de servicios y cloacas. Cuando se baja en el lugar indicado, se la enchufa literalmente a esos servicios. La casa tiene todas las instalaciones previstas, sin necesidad de realizar ningún tipo de tarea adicional, es decir que una vez conectadas agua, luz y cloaca (cualquier sea su tipo, pozo, sangría, o conexión domiciliaria) ya se puede vivir. Incluso viene domotizada, lo que permite tener control a distancia de muchas de las funciones como luces, apertura de rejas, encendido de acondicionamiento de temperatura, etc."

Diseño

"Tiene 45 metros cuadrados y fue diseñada prestando especial atención al bajo mantenimiento y a la posibilidad de instalarla en un día. Por dentro está desarrollada según la lógica de la arquitectura náutica que aprovecha hasta el más mínimo espacio, de hecho, cuenta con más de 13 m3 de guardado. La ventaja es que al ser modular puede crecer con solo adosar a la unidad original otros módulos que varían en superficies y uso. Se puede ampliar en un día, y volver a achicarse si fuera necesario, porque son autónomos, de hecho, se pueden convertir en viviendas independientes. Por ejemplo, si un hijo decide mudarse, podría llevar el módulo de ampliación a un nuevo destino, volviendo la casa a su superficie original sin ningún tipo de inconveniente".