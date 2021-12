La Casa de Papel 5 volumen 2: a qué hora se estrenan los capítulos de la última temporada

Luego de tres meses de espera, los últimos capítulos de la temporada final de La casa de papel finalmente se estrenarán en Netflix. Con expectativas e incertidumbre sobre lo que les depara a la banda de atracadores, la historia llegará a su fin.

La serie española se consagró durante sus cinco temporadas como uno de los mayores éxitos de Netflix. Luego de una gran expectativa sobre cómo termina esta historia atrapante, la compañía finalmente confirmó que el próximo 3 de diciembre estrenan los últimos cinco capítulos de la temporada final.

En Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay estarán disponibles a partir de las 05 a.m.

Parte del elenco de La casa de papel en una escena dentro del banco de España TAMARA ARRANZ/NETFLIX

El trailer oficial de la última parte ya está disponible junto con un adelanto de la historia: “Tokio ha muerto y el enemigo, herido y más temible que nunca, sigue dentro del Banco de España. En las horas más oscuras, la banda afrontará los mayores retos: sacar el oro con un plan lleno de incertidumbre, y tratar de salir del Banco de España, rodeado por el Ejército y con los ojos del mundo puestos en él. Todo sería más fácil si, al menos, el Profesor no cometiese el gran error de su vida”, concluye.

Tráiler oficial de La casa de papel: Parte 5

El elenco de la nueva entrega de La casa de papel estará compuesto por Pedro Alonso (que ya murió, pero aparece en flashbacks), Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna y Najwa Nimri.

Netflix finalizará el año con el estreno de una película que marcará el 2021

Con una de sus apuestas más esperadas, ya que contará con un elenco integrado por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Jonah Hill, Kid Cudi, Ariana Grande, Mark Rylance, Matthew Perry, Chris Evans y Rob Morgan, Netflix espera estrenar Don’t Look Up (No miren arriba, en español), una de sus películas más esperadas del año.

La foto de portada de Netflix con dos de sus protagonistas, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence Netflix

El film se podrá ver en cines este 10 de diciembre, mientras que en la plataforma estará disponible desde el 24 de diciembre.

Se trata de una comedia cuyo argumento se centra en dos astrónomos de reputación dudosa que intentan convencer a la población de que el planeta será destruido por un meteorito en tan solo seis meses. El problema es que nadie les cree, y por esa razón emprenden una gira mediática y campañas en las redes sociales que los lleva a comunicarse con los altos cargos de Gobierno, quienes tampoco los toman en serio.