Sex and the City: se conoció el tráiler y la fecha de estreno de la secuela

Sex and The City fue -y es- una serie que se convirtió en todo un suceso. Tal fue el éxito que logró que se hicieron dos películas. La trama cautivó a una comunidad de fanáticos que se enamoró de la historia de vida de Carrie, Charlotte, Samantha y Miranda. Cuando vieron la última entrega, creyeron que ese era el final definitivo. Sin embargo, hay un capítulo más en la vida de sus protagonista y será HBO Max la plataforma encargada de albergarlo. El estreno está cerca y el tráiler ya está disponible.

Hay una ausencia que muchos lamentarán: Kim Cattrall, quien se puso en la piel de Samantha. Sus problemas con Sarah Jessica Parker a lo largo de los años la dejaron afuera y no estará presente en And Just Like That... Al ser consultada por periodistas sobre esto, aseguró que “no sería capaz de hacerle justicia a un proyecto que no le interesa”.

And Just Like That... no será una película sino una serie de diez episodios que prepara HBO. Con una duración de media hora cada uno, continuará mostrando la historia de las tres protagonistas y las maravillas que alberga la ciudad de Nueva York. El tráiler, publicado en el canal de YouTube oficial de la plataforma, ya dejó las expectativas bien altas.

And Just Like That... tráiler oficial

“Mientras más vivo, más me doy cuenta que si tienes a buenos amigos a tu lado todo es posible”, se la escucha decir a Jessica Parker mientras el clip muestra la vida de cada una de ellas, luchando -otra vez- entre sus carreras, el deseo del cambio y sus familias.

Entre tanto, el video deja ver caras conocidas que ya formaron parte de las entregas anteriores. Chris Noth, pareja de Jessica en la ficción, y Stanford Blatch despertaron los aires nostálgicos mientras que Sarita Choudhury, Nicole Aire Parker y Karen Pittman, entre otros, son la apuesta a la novedad.

Ahora bien, la serie guionada por Michael Patrick King -la mente detrás de las dos películas anteriores- ya tiene fecha de estreno y con buenas noticias: tan solo hay que esperar un poco más de una semana para disfrutarla en la plataforma de streaming. El primer episodio estará disponible el próximo 9 de diciembre y en la misma fecha podrá verse el segundo. Para los demás, habrá que esperar ya que se irán estrenando de a poco conforme vayan pasando las semanas. Sea como sea, es un verdadero motivo de alegría para su fans.