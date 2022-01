“La Cheta de Nordelta” es furor en TikTok por los divertidos videos de los usuarios desde la playa

Pasaron ya varios años de la filtración de un audio que se viralizó a través de WhatsApp y recorrió las redes sociales para volverse en un verdadero clásico. En la nota de voz, una mujer a la que se le puso el mote de “La Cheta de Nordelta”, llama a su agente inmobiliario para quejarse por los vecinos que toman mate a la orilla del lago Nordelta.

El audio dura 5.34 minutos y la mujer, que dice ser cirujana plástica, vivir en Palermo Chico y haber comprado el departamento en Tigre para su hija de 15 años, expresa: “Te cuento Michelle, yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral. Te lo digo a vos porque me caíste genial, porque sos una divina”.

El audio de Whatsapp de "la cheta de Nordelta"

“No me divierte estar en Nordelta, mirando el lago, viendo gente en una reposera de Mar del Plata en el muelle tomando mate. Para eso, no invertía 200.000 dólares y me quedaba en mi propio campo o me compraba una casa”, agrega.

“La gente no se ve mala, pero se ve que es gente que viene de barrios visualmente no muy buenos. Me molesta ver un grupo de gente que lleva al perro a la pileta como si estuviéramos en la Bristol de Mar del Plata”, insiste “La Cheta de Nordelta” y remata: “Quiero descansar visualmente, me molesta que estas bestias, porque son bestias, no tienen educación, toman mate, tiran la yerba, estaban reunidos con el perro que gritaba cerca de la pileta”.

Como reza una de las máximas de Mirtha Legrand, el público se renueva. Por eso, en esta temporada de verano, se volvió a viralizar el polémico audio, aunque esta vez fue abordado desde el humor y a través de TikTok, la red social ideal para sacar al actor que todos tenemos dentro.

Todo comenzó con una genial interpretación a cargo de la usuaria @tiki.miq, que en plena Costa Atlántica imitó a la indignada cirujana plástica que causó revuelo a finales de 2017. “Jajajaja cómo olvidar a La Cheta de Nordelta”, comentó uno de los usuarios que identificó rápidamente el homenaje. Aunque otro se encargó de aclarar de qué se trataba, porque no faltaron los ofendidos: “Para los que se enojan, el audio fue viral hace un tiempo, ese es el chiste. Cálmense”, reclamó.

Volvió "La Cheta de Nordelta" y es furor en TikTok

El video de hecho es de enero de 2020, pero parece que cada vez que llega el verano vuelve a cobrar relevancia. Ya cuenta con más de 250 mil reproducciones, más de 5 mil likes y un sinfín de comentarios. A raíz de esta exitosa reinterpretación, varios usuarios se animaron a utilizar el audio original para hacer sus propias versiones de “La Cheta de Nordelta”. Y todos son imperdibles.

Un impresionante blooper con un inflable en una casa quinta; una típica sobremesa familiar en pleno verano; una tarde de playa espectacular en José Ignacio, el rincón paradisíaco de Uruguay; y hasta una parodia con actuación y todo en pleno Punta del Este, son algunas de las mejores reversiones del polémico audio viral que volvió a ponerse de moda.