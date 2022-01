Turistas impidieron que la Policía le saque la canasta a un churrero y se desató un escándalo en la playa

La temporada de verano comenzó en muchos lugares de la costa Atlántica con muchos turistas en las playas y Pinamar no fue la excepción. Sin embargo, la ciudad balnearia fue noticia en los últimos días por un lamentable episodio: una acalorada pelea entre un grupo de turistas con agentes municipales intentaron quitarle la mercancía a un vendedor ambulante de churros. Todo el suceso quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral. Tras las repercusiones, el intendente Martín Yeza acudió a sus redes sociales para aclarar los tantos.

La filmación en cuestión comienza en medio del caos, seguramente cuando quien está detrás de la cámara del celular se dio cuenta que era un suceso digno de ser denunciado en Twitter. En el mismo puede verse como un grupo de personas se interpone entre un vendedor de churros y varios agentes municipales. Los turistas que salieron a defender al joven sostenían la canasta con fuerza mientras pedían que “dejen laburar en paz”. A medida que el conflicto se volvía más acalorado, algunos empezaron a decir a los gritos que tenían la intención de comprar todas las facturas para que no se las llevaran.

Uno de los usuarios que compartió el video, escribió: “Municipales de Pinamar le quisieron sacar la canasta con churros a un vendedor. La gente se les plantó y lo impidió. Espectacular”. El tuit no tardó en viralizarse y a las pocas horas de su publicación superó los 6 mil me gusta. En la sección de respuestas se desató un fuerte debate entre quienes defendieron el accionar de los agentes y quienes tomaron el lado del vendedor de churros.

El conflicto entre un grupo de playeros y los Agentes Municipales en Pinamar

Para evitar que el conflicto llegara a mayores, el intendente de Pinamar decidió intervenir y realizó un hilo en la misma plataforma en donde intentó explicar el motivo de las decisiones tomadas por los agentes. “Se viralizó un video de un grupo de personas que buscó impedir que un agente de fiscalización retuviera la mercadería de un vendedor ambulante sin permiso”, tipeó, a modo de inicio.

Martín Yeza, intendente de Pinamar, habló sobre el conflicto en la playa twitter

Como primer ítem, dijo: “La venta ambulante está permitida, pero tiene un sistema que busca el equilibrio entre que exista oferta y que a la misma vez la playa no sea un griterío de ofertas ‘Helado, helado!’”. Asimismo, manifestó que desde la municipalidad buscan que las personas que viajan hasta la costa puedan descansar.

Tras aclarar que la cuestión de los gritos podía no importarle a todo el mundo, aseguró que el aspecto de seguridad sanitaria si es relevante. “Hay una cuestión central y es el de los cuidados bromatológicos Sobre esa venta de alimentos, sin licencia, desconocemos en qué condiciones fueron producidos y quizás se los estás dando a tus hijos. Por eso los cuidamos”, aseveró Yeza.

Martín Yeza contestó los cuestionamientos de un seguidor twitter

Más allá de las explicaciones del funcionario, muchos usuarios continuaron indignados con lo ocurrido y uno en particular se entrelazó en una discusión con él. “Gracias por salvar a nuestros hijos de los churros del mal, no nos van a alcanzar nuestras vidas para agradecerte”, disparó, irónico. Lejos de evadir el conflicto, el intendente le respondió y le aclaró que en los hospitales hay muchos casos de intoxicaciones cada verano. “Tenemos ingresos todos los días, no se muere un nene pero se intoxica, no hace falta morirse para que algo sea preocupante”, declaró, terminantemente.