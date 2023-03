La chocaron, se bajó del auto y sufrió una brutal agresión por ser latina: “Esto pasa en España”

escuchar

El domingo pasado, Adriana González, una joven de origen venezolano, sufrió una agresión xenófoba en un pueblo de la provincia de Alicante (España). Un vehículo chocó contra el suyo al circular en sentido contrario y, al tratar de tramitar el parte del seguro, la dos mujeres que iban a bordo la insultaron y la golpearon, dejándole varias marcas en todo el cuerpo y una lesión en la columna vertebral. En tanto, las autoridades iniciaron una investigación contra las autoras, que dieron positivo en el test de alcoholemia y fueron acusadas de delito de odio, según explicó la víctima a LA NACIÓN.

Eran cerca de las 20 horas cuando Adriana y su pareja viajaban a ver a unos amigos, cuando advirtieron que un auto que circulaba en sentido contrario iba a chocar contra ellos. A pesar de que frenaron rápidamente, no pudieron evitar la colisión. “Cuando [las dos mujeres] se bajan de su vehículo, no les molesta el accidente, sino que yo sea extranjera”, contó Adriana a este medio.

Las dos mujeres manejaban en sentido contrario y colisionaron contra Adriana González

“Tú eres una machupicchu [término despectivo que se usa contra las personas de origen sudamericano]. Te digo que me des tu nombre, subnormal”, dijo una de las mujeres en el video, que la misma autora compartió a través de las redes sociales y se viralizó. E hizo referencia al choque: “Que he cometido un error, no pasa nada, pero tú eres una indígena”. Adriana se defendió: “Estoy muy honrada, con DNI español, como el tuyo”. A lo que la otra mujer respondió: “Pero eres una mier**, una basura, una india”.

La joven las filmó mientras golpeaban al auto y la agredieron

Al ver que la realización de un parte amistoso no era posible, su pareja decidió llamar a la policía. Un gesto que desató la ira de las implicadas, que insultaron a la joven y la agredieron hasta dejarle severas lesiones. “Me agarraron, me mordieron, me golpearon y me tiraron al suelo. Tengo rectificación de las cervicales, un edema en la cabeza, raspones y un esguince de tobillo izquierdo”, apuntó la víctima.

“No me pegues, ni se te ocurra. ¡Auxilio!”, se escuchó gritar a González en el clip, mientras las mujeres golpeaban con su bolso el auto de Adriana y, posteriormente, arremetían contra ella. “Esto pasa en España en 2023. No puede ser posible que sientan que pueden hacer estas cosas por ‘tener ojos azules’”, escribió la joven. En tanto, relató que un operativo de la Guardia Civil que merodeaba la zona escuchó sus gritos y acudió al lugar, donde realizó una prueba de alcoholemia a las dos mujeres y ambas dieron positivo.

En proceso de investigación

Según informaron los medios locales y advirtió la propia víctima, el hecho se encuentra en proceso de investigación por las autoridades pertinentes. “Por un lado, la agresión con delito de odio se trata en los tribunales centrales de la provincia de Alicante, mientras que el delito vial es del área local”, explicó Adriana. En España, los delitos de odio por racismo o xenofobia conformaron el 35,4%, según un informe de 2021 del Ministerio de Interior.

Adriana González compartió las lesiones que le causó la agresión Instagram: adrianescostablanca

“Lo triste es que pasa, pero la gente no sabe la dimensión. Me escribieron muchas personas para contarme su caso y me mandaron fotos de las lesiones que les causaron por la misma situación, como a una joven que la escupieron por la calle al alegar que tenía rasgos indígenas”, relató González, que reside en España desde hace más de ocho años. Y precisó: “Los agresores creen que son impunes y por eso lo denuncié en redes sociales, para mostrar lo que sucede”.

“Es un proceso tan laborioso, entre abogados, médicos, Policía y guardia civil, que aún no caigo en la realidad. Me río por no llorar”, expresó la víctima. Y concluyó: “No voy a derrumbarme. Internamente, llevo una batalla intensa, pero la lucha externa para evitar que esto siga pasando es más importante en este momento. Vamos con la verdad por delante”.