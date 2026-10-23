La ciencia respondió cada cuánto hay que cambiar las sábanas

La limpieza de las sábanas constituye una tarea doméstica fundamental para el control de la higiene en el hogar. La ropa de cama acumula sudor, células muertas de la piel y humedad durante las horas de descanso, lo cual propicia la proliferación de ácaros del polvo. Estos organismos generan alérgenos que afectan la salud de las personas sensibles. La frecuencia recomendada para el recambio es de siete días, pauta respaldada por publicaciones especializadas como la revista American Family Physician.

La temperatura del agua durante el ciclo de lavado resulta un factor determinante para garantizar la efectividad del proceso. Un estudio difundido en la revista Annals of Allergy, Asthma & Immunology analizó diferentes programas térmicos. Los resultados demuestran que el lavado a 30 grados elimina apenas el 6,5% de los ácaros. Al subir la temperatura a 40 grados, la tasa de mortalidad asciende a un 9,6%.

Se debe prestar especial atención a la temperatura del agua durante el ciclo de lavado

La cifra alcanza la eliminación total de estos organismos únicamente al seleccionar el programa de 60 grados o mediante un tratamiento específico con vapor. Es preciso notar que estos datos derivan de condiciones experimentales controladas y no garantizan resultados idénticos en cada hogar, aunque confirman que el calor es la herramienta más eficaz.

Antes de activar un programa de lavado intenso, resulta necesario revisar la etiqueta de cada prenda. Los fabricantes indican las tolerancias del tejido para evitar daños irreparables en los materiales. A pesar de que el lavado elimina una parte importante de los alérgenos, las medidas de cuidado deben complementarse con otras acciones. Una práctica común consiste en dejar la cama destapada al levantarse. Esta ventilación permite la dispersión de la humedad acumulada, aunque no reemplaza la necesidad de un lavado periódico.

Es importante dejar la cama destapada al levantarse Seeme - Shutterstock

El dormitorio alberga otros microorganismos como hongos, los cuales encuentran en almohadas y colchones un entorno propicio para su desarrollo. El riesgo real depende de la cantidad de agentes presentes y del nivel de exposición individual. No existe una necesidad de alarma constante, pero la limpieza frecuente de sábanas y fundas reduce los riesgos. La clave del control radica en la combinación de una alta frecuencia semanal y el uso de temperaturas que garanticen la eliminación biológica de los ácaros.