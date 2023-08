La curiosa propuesta romántica que escribió en un pancho y se volvió viral

escuchar

Tanto hombres como mujeres por lo general se ponen creativos a la hora de conquistar y ganarse el corazón de la persona que les gusta. Pero algunos encuentran la inspiración en los lugares más raros posibles. Es el caso de un video que se hizo viral por la manera particular en la que un joven le propuso a una amiga que fuera su novia.

El hombre invita a la compañera junto a sus amigas a comer un pancho y mientras lo van preparando ella habla de manera tranquila y divertida.

La propuesta que se volvió viral

Luego el dueño del vehículo de comida se lo entrega, a lo que ella entre sorprendida y bastante impresionada reacciona al mensaje que ve escrito en salsa de tomate, en el que le preguntan: “¿Quieres ser mi novia? “.

El joven se acerca muy seguro de sí mismo y cree que le van a dar un sí rotundo como respuesta, mientras las amigas de la pretendida se burlan y a la vez quedan sorprendidas, a lo que ella le responde de manera contundente que no.

Para salir airoso del desplante, el joven aseguró que se lo compró como un detalle y para que lo compartiera junto a sus amigas mientras disimulaba el fracaso al que se enfrentaba.

Tal fue el impacto que el vendedor de perros calientes quedó captado en cámara, impresionado por la negativa de la chica. Este video ya tiene 179 mil reproducciones, 1409 “Me gusta” y 199 comentarios, entre los que se lee: “el que no arriesga no gana”, “un perrero tiene demasiado ‘Street Crédit’. Si me pone esa cara de decepción me retiro de la vida”, y “yo muero en el acto”.

El Tiempo (Colombia)