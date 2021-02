La desafiante declaración del príncipe Harry sobre la familia real

El príncipe Harry fue protagonista del programa The Late Late Show, que conduce James Corden, y negó que fuese a abandonar las tareas de servicio público porque las considera un derecho universal. Además, contó que el alejamiento de la familia real británica tuvo que ver con una decisión ajena a él y se permitió bromear con algunos cambios en su vida, que difieren del protocolo al que estaba acostumbrado.

El duque de Sussex, su esposa Meghan Markle y su hijo Archie viven ya hace un año en la ciudad de Los Ángeles; sin embargo, desde la ruptura del vínculo con la familia real, Harry no se había expresado públicamente en los términos en que se manifestó durante la entrevista.

Distendido e incluso con chistes sobre el protocolo real, Harry contó que su alejamiento del Palacio de Buckingham tuvo que ver con una disposición de la Reina Isabel II, más que con una decisión propia.

“Nunca me fui, nunca me fui. Fue dar un paso atrás en lugar de un retiro. Era un ambiente muy difícil como creo que mucha gente vio. La prensa estaba destruyendo mi salud mental. Era tóxico, así que hice lo que cualquier marido y cualquier padre haría... necesito sacar a mi familia de aquí. Pero nunca me retiré”, aseguró el príncipe.

La semana pasada, en un comunicado oficial, el Palacio de Buckingham, confirmó que el duque y la duquesa de Sussex no regresarán como miembros activos de la familia real. “Al alejarse del trabajo de la familia real no es posible continuar con las responsabilidades y deberes que conlleva una vida de servicio público. Por lo tanto, los nombramientos militares honorarios y los patrocinios reales de los Duques serán devueltos a Su Majestad, antes de ser redistribuidos entre los miembros activos de la Familia Real”, indica el escrito.

En contraposición a ese anuncio, el príncipe Harry insistió en que continuará con sus tareas enfocadas en el servicio público, aunque de manera particular.

“En cuanto a lo que a mí concierne cualquiera sea la decisión hecha de aquel lado, nunca me retiraré. Siempre estaré contribuyendo, pero mi vida es el servicio público donde sea que esté en el mundo, será siempre lo mismo”, sostuvo con firmeza el duque de Sussex.

Sobre su vida actual en los Estados Unidos, el príncipe dijo: “Mi vida siempre será de servicio público y Meghan se comprometió a eso y los dos disfrutamos de hacer eso, de tratar de traer algo de compasión y, tú sabes, tratar de hacer feliz a la gente e intentar cambiar el mundo de cierta forma”.

Estas declaraciones son el preámbulo de la entrevista que el príncipe Harry y Markle compartieron con Oprah Winfrey y que se emitirá el próximo 7 de marzo.

