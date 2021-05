La desesperación de una influencer: denuncia que la cirugía de cara la dejó “calavérica”

La bichectomía es una operación que quita la bolsa de Bichat (también conocida como bolsa de grasa bucal) que se encuentra en las mejillas, con el objetivo de que la cara se vea más afilada y que los pómulos resalten.

Es la cirugía plástica por la que decidió pasar una influencer brasileña llamada Jessica Frozza y de la que se arrepintió luego. A través de las redes sociales, confesó estar molesta con los resultados, ya que se modificaron los rasgos de su rostro de forma sustancial. Es decir, parece otra persona.

“Me convertí en una calavera, ¿por qué nadie me avisó? Mi cara se cayó, no reconozco mi rostro. Hay muchos factores que pueden influir en que algo salga mal cuando uno se somete a una cirugía... la vida está en riesgo, no solo en cuestión estética si no en lo que se refiere a la salud”, escribió en su Instagram en un mensaje que después fue eliminado de su cuenta, pero que se viralizó.

Jessica intentó reparar el desastre implantándose siliconas pero el procedimiento no ayudó. Ahora busca otras opciones como estimular la producción de colágeno en sus mejillas y pómulos. “¡Tuve un trastorno de imagen severo! ¡Y gracias a Dios hoy estoy en deconstrucción! Me voy a quitar la prótesis de silicona y empecé a amarme a mí misma y a mejorar lo que tengo. ¡Aceptando lo que Dios me ha dado”, aseguró en uno de sus videos.

LA NACION