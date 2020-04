La desgarradora foto de un perro que extraña jugar por la cuarentena

Desde que comenzó la cuarentena, "Pop" se pasa la tarde mirando el patio donde antes podía salir a jugar con los vecinos.

Los seres humanos no son los únicos que encuentran dificultoso adaptarse a vivir en cuarentena por el coronavirus . Los animales, sobre todo aquellos que viven en departamentos y que ahora solo pueden tener breves paseos diarios , también extrañan poder circular en parques y jugar con sus dueños y otras personas. Las fotos de " Pop ", un perro que vive en Atlanta, Estados Unidos, dejaron claro que también el ánimo de las mascotas se ve afectado por el confinamiento.

El protagonista de las imágenes es Big Poppa , un bulldog inglés que vive con Rashida Ellis , una diseñadora de vestuario de 38 años. Según contó la mujer en sus redes sociales, el perro está deprimido desde que comenzó la cuarentena, y cada tarde se sienta en el balcón a mirar el patio interno del edificio donde solía jugar con los vecinos.

La respuesta de los usuarios que compartieron las fotos de Pop fue de una pena inmensa. "Por favor, abrazalo para levantarle el espíritu", le pidió uno de ellos a Ellis. "Estoy intentanto animarlo, pero lo que él quiere es jugar con los niños del edificio", respondió ella. El alcance de las tristes imágenes fue tan masivo, que la hasta la estrella de Game of Thrones , Maisie Williams , comentó la publicación: "No quiero ser dramática, pero literalmente moriría por Big Poppa". También la conductora de televisión Ellen DeGeneres compartió las fotos de la mascota y escribió un mensaje para sus seguidores: "Quedate adentro. Aplaná esa curva. Hacelo por Big Poppa".

"Creo que cuando la gente mira esa foto, todos podemos relacionarnos en este momento", le dijo Rashida la sitio Buzzfeed. "No podemos hacer las cosas que solíamos hacer, no podemos pasar tiempo con nuestros amigos. Creo que todos estamos canalizando nuestra angustia a través de él, porque no es solo que es muy lindo y que querés que se ponga mejor, sino que también todos estamos un poco en esa situación y resulta fácil empatizar".