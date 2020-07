Las críticas a la tapa de la revista Caras apuntaron a que nada se dijo sobre los logros de la princesa Amalia y solo señalaron su cuerpo Fuente: EFE - Crédito: Vanitatis

"Nuestra tapa es a favor de tirar por la borda todo aquello que nos esclaviza y estigmatiza. Nuestra intención ha sido rescatar lo que inspira, visibilizar la inclusión y darle voz a los que muchas veces no tienen el merecido espacio", dice la columna editorial que realizó Liliana Castaño, directora de Revista Carasa raíz de las críticas que circularon en redes sociales ayer.

Los principales reclamos sobre la última tapa de la revista giraron en torno a que la nota titulada "La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look plus size" no señalaban los logros de la princesa Amalia de 16 años sino que se enfocaban únicamente en su cuerpo.

"La princesa Catalina Amalia, princesa de Orange, princesa de los Países Bajos, heredera al trono por ser la hija mayor del rey Guillermo y de Máxima Zorreguieta, con todos sus títulos reales no pudo esquivar el bullying y su historia puede resultar inspiradora. Su fortaleza, cómo sobrellevó ser la princesa 'plus size', cómo la llamaban en Holanda y el apoyo de su familia, es lo que revela la nota", dijo la directora de la revista en su editorial, compartido a través de Instagram.

Otro argumento para defender la decisión del título y contenido de la nota fue el reciente video de Oriana Sabatini en el que reveló que hace diez años sufre trastornos alimenticios y mostró su cuerpo "fuera de pose".

"Quizá, si el protocolo real no le hubiera prohibido el uso de las redes sociales, Catalina Amalia hubiera likeado el posteo de Oriana", concluye la directora de Caras.