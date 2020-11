Los actores que interpretan a los protagonistas del tríángulo amoroso en The Crown. La versión relatada por la serie ha desatado un aluvión de odio que proovocó el cierre de comentarios en sus redes sociales Crédito: Instagram

26 de noviembre de 2020

Clarence House, la cuenta de Twitter sobre el trabajo de caridad que hacen el príncipe Carlos y su mujer Camilla, cerró sus publicaciones a comentarios para evitar el aluvión de frases de odio después de estrenada la cuarta temporada de The Crown, donde se cuenta cómo sucedieron los hechos entre ellos y la princesa Diana.

Una de las últimas publicaciones de la cuenta fue una serie de imágenes de la participación de Camilla en un evento de una organización benéfica para personas sin hogar en Brighton. La sorpresa para los comentaristas asiduos fue el hecho de que el tweet, a diferencia del resto, no era acompañado con ninguna declaración.

La decisión se tomó después de que la duquesa recibiera una multitud de comentarios de odio después de que en The Crown mostraran la relación entre la pareja durante el matrimonio con Diana. Una de las frases fuertes que se repite en publicaciones anteriores es: "Camilla, el mundo te odia. Princesa Diana para siempre".

El Daily Mail asegura que el relato de The Crown es falso dado que, según cuenta en un artículo, Carlos y Camilla dejaron de verse a partir de boda con Diana y solo retomaron la relación en 1986. Ingrid Seward, editora de la revista Majesty, dijo: "The Crown es una representación unilateral que, en realidad, es la versión de Diana. Lo triste para la gente que lo ve es que lo van a tomar como la línea argumental correcta, que no lo es en absoluto". En el caso de Instagram, la decisión fue más drástica: desde este miércoles no se publicó nada.

