Se conoció el primer adelanto de Camp Rock 3 con los Jonas Brothers

El campamento más famoso de Disney vuelve a abrir sus puertas. Tras años de especulación y ruegos de los fanáticos, la plataforma Disney+ publicó en las últimas horas el primer adelanto oficial de Camp Rock 3 con un condimento extra: el regreso de las estrellas originales. Los Jonas Brothers, 16 años después del estreno de la última entrega, se preparan para tomar nuevamente sus roles y llevar la saga musical a una nueva generación con un espíritu renovado.

Desde las redes sociales de la plataforma compartieron el video en el que dejaron ver una serie de imágenes nostálgicas del icónico campamento, acompañadas de fragmentos de las canciones más queridas y frases emblemáticas de las primeras películas. El momento cumbre llega con la aparición de Joe, Nick y Kevin Jonas, quienes confirman su participación con la poderosa frase: “Estamos de regreso”. Para concluir, el clip presenta a los nuevos integrantes del elenco, entre los que destacan Liamani Segura, Hudson Stone y Lumi Pollack.

¿De qué tratará Camp Rock 3?

La trama de esta nueva entrega se sitúa en un momento clave para los hermanos Gray: los Jonas Brothers regresan a su querido “Camp Rock” para descubrir al próximo gran talento, justo cuando se preparan para una importante gira de reencuentro de su banda.

Mientras los campistas compiten por la oportunidad de ser los teloneros de los Jonas Brothers en sus shows, las tensiones aumentan y las amistades se ponen a prueba, lo que da lugar a alianzas inesperadas, revelaciones y nuevos romances.

Este es el elenco oficial de Camp Rock 3, con el regreso de los Jonas Brothers y María Canals-Barrera

El trío retomará sus roles originales con apariciones especiales como los miembros de la banda ficticia “Connect 3”:

Joe Jonas volverá a ser “Shane Gray”.

volverá a ser “Shane Gray”. Nick Jonas regresará como “Nate Gray”.

regresará como “Nate Gray”. Kevin Jonas interpretará nuevamente a “Jason Gray”.

Además, se confirma el regreso de María Canals-Barrera (Los hechiceros de Waverly Place) como la querida “Connie”.

La nueva generación de campistas que protagonizará la competencia incluye a:

Liamani Segura como la audaz y decidida “Sage”.

como la audaz y decidida “Sage”. Hudson Stone como su relajado hermano, “Desi”.

como su relajado hermano, “Desi”. Malachi Barton como el chico malo del campamento, “Fletch”.

como el chico malo del campamento, “Fletch”. Lumi Pollack como la prodigio del violonchelo, “Rosie”.

como la prodigio del violonchelo, “Rosie”. Brooklynn Pitts como la reina de la coreografía, “Callie”.

como la reina de la coreografía, “Callie”. Ava Jean como la intimidante influencer “Madison”.

La película cuenta con la dirección de Veronica Rodríguez (Pijamada de locos) y el guion de Eydie Faye. La producción está a cargo de Disney Branded Television, mientras que los propios Joe, Nick y Kevin Jonas se desempeñan como productores ejecutivos, junto a Demi Lovato, Tim Federle (High School Musical: El musical: La serie), Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh.

Cabe recordar que Camp Rock (2008) y Camp Rock 2: the final jam (2010) se encuentran entre las diez películas originales de Disney Channel más exitosas de todos los tiempos. La franquicia musical no solo lanzó a sus protagonistas a la fama global, sino que influye en la cultura pop más de 15 años después de su debut, ya que genera constantes momentos virales en redes sociales.

La noticia del regreso de la icónica película fue anunciada por los propios Jonas Brothers a mediados de septiembre con un video en Instagram en el que dejaron ver que se encontraban grabando parte de la saga en Vancouver, Canadá.