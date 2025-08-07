La dueña de un lujoso departamento en Nueva York lo abandonó luego de que el techo se derrumbara y salieran miles de cucarachas: “Salieron disparadas”

Carolyn, una residente de 30 años en el barrio Upper East Side de Nueva York, relató haber abandonado su departamento en estado de pánico luego de que el techo del baño colapsara, provocando una inundación y la aparición de miles de cucarachas vivas.

Según su testimonio, el incidente ocurrió a finales de julio, luego de regresar de un viaje. Al entrar al baño, notó una grieta considerable sobre el inodoro y contactó de inmediato al propietario, quien aseguró que enviaría a alguien a revisar el problema al día siguiente.

Sin embargo, horas después, mientras se preparaba para dormir, el techo se vino abajo. “Oí cosas caer en mi baño. Encendí la luz y, mientras miraba, el techo se abrió y cayó al suelo. Con él, miles de cucarachas salieron disparadas por todas partes, y también agua. Nunca me había puesto a gritar y llorar tan rápido en mi vida”, contó Carolyn.

Huida de emergencia y refugio temporal

Tras el colapso, Carolyn intentó alejarse del suelo subiéndose al sofá. “Había mucho polvo, cucarachas, agua y pedazos cayendo del techo”, recordó. Inmediatamente se comunicó con el administrador del inmueble y decidió marcharse del lugar.

Techo colapsa y libera miles de cucarachas en apartamento de la joven. Foto:TikTok: @bycarolynd

Reservó una habitación en un hotel cercano, donde ha permanecido desde entonces. “Ni siquiera tengo pijama. Solo vine con lo que tenía porque tenía miedo de tocar mis cosas. No sé cómo podré volver a dormir en mi departamento después de lo que vi. Tengo miedo de que se me caiga el techo encima”, declaró.

Carolyn afirmó que el exterminador fue programado para visitar el departamento al día siguiente y que también se enviaría a personal para reparar los daños en el techo. El costo del hotel, dijo, supera los $180 dólares por noche.

Reacciones en redes sociales

La historia de Carolyn se viralizó a través de TikTok, donde numerosos usuarios compartieron experiencias similares en Nueva York. “A mí también me pasó esto. Fue tan horrible que literalmente me mudé de Nueva York a Florida”, comentó un usuario.

Otro mensaje expresó: “Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto. La terapia de trauma no sería mala idea si es accesible para ti. ¡Creo que me habría muerto de miedo en el acto si hubiera sido yo!”

Actualmente, se están realizando trabajos de restauración en el departamento. No obstante, Carolyn aseguró que no tiene intención de renovar el contrato tras lo ocurrido.