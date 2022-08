La emotiva despedida de la novia de Charlie, el tiktoker que murió a los 20 años y enfrentó el cáncer con humor

Carlos Sarriá luchó durante cuatro años contra el cáncer, hasta que este lunes sus familiares anunciaron su fallecimiento. El joven de 20 años se convirtió en un influencer de las redes sociales, conocido como Charlie, por sus videos en TikTok sobre el día a día de la enfermedad, con un tono irónico y esperanzador. Pero en los clips no estaba solo: su novia Nerea lo acompañó durante el largo proceso.

“Adiós, hijos de p... Nos vemos en la otra vida”. Con este mensaje, se anunció la muerte de Charlie a través de su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 900 mil seguidores. Dos semanas atrás, el tiktoker compartió en la red social que le comenzaron a administrar morfina poco a poco.

Los familiares de Charlie anunciaron su fallecimiento en la red social. Instagram: charrliiieeeee

Charlie nación en Alicante, España, en 2002, y, con 16 años, le detectaron sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer poco frecuente que se produce en los huesos o a su alrededor. Tras superarlo varias veces, afrontó una recaída desde el mes de mayo, una metástasis, de la que no pudo recuperarse.

Seis meses antes del diagnóstico, apareció Nerea, que se convertiría en su novia y lo acompañaría durante el largo proceso de la enfermedad. Tras el anuncio de su fallecimiento, la joven le dedicó un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram, que acompañó con la primera foto que se tomaron juntos como pareja.

Nerea le dedicó un emotivo mensaje de despedida y compartió su primera foto juntos. Instagram: lanenah

“Iba a trabajar y, antes de que se cerraran las puertas del tren, pensé que nunca me ibas a escribir. Pero se cerraron y ya tenía un mensaje. Respiré. En menos de un mes ya salíamos y nos presentamos a la familia. ¿Fuimos muy rápido? Tal vez. Con Carlos todo era tan fácil que ni lo pensaba, simplemente me dejaba llevar porque, aunque éramos totalmente desconocidos, sentía que llevaba toda la vida con él”, expresó.

“El cáncer atacó de nuevo y también la pandemia. No podía apoyarlo físicamente. Muchos me llaman valiente por no huir y yo pienso: ‘¿Esta gente nunca supo lo que es amar? Una pena’. Por desgracia, la muerte siempre fue un pensamiento muy presente en nuestra relación y tenía claro que era lo único que nos iba a separar. Por desgracia, fue demasiado pronto, pero no puedo estar más agradecida de que la vida te pusiera en mi camino”, continuó.

Nerea acompañó a Carlos durante su enfermedad y se sumó a su contenido en redes. Instagram: charrliiieeeee

Y cerró: “Me prometiste, antes de llevarte a urgencias en la madrugada, que lucharías hasta el final por mí y así lo hiciste. Gracias por enseñarme lo que es el amor. Ojalá otros tengan la suerte de tener una quinta parte de lo que nosotros vivimos. Te voy a echar mucho de menos. Te quiero, Barripie”.

Nerea se despidió de Charlie en las redes sociales.

Ironía y humor

El humor nunca faltó en sus relatos diarios. El uso de la ironía se instaló en la cama del hospital que ocupó tantos días. Y es que, a pesar de su diagnóstico, Carlos se esforzó en disfrutar lo máximo posible la vida. Pero también trató de crear conciencia sobre el cáncer. “Estoy bien como estoy. Sinceramente, no tengo nada que pedir. Aunque tenga lo que tengo, me considero una persona feliz y agradecido”, expresó en uno de los clips, con el que sus familiares anunciaron su despedida y que en menos de 24 horas ya superó los 23 millones de reproducciones.