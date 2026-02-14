Científicos descubrieron dos nuevas especies de serpientes endémicas

Después de ocho años de investigaciones, el Instituto Nacional de Recursos Biológicos de Corea del Sur confirmó que en su territorio existen dos tipos de serpientes venenosas endémicas. Esto significa que hay más réptiles únicos de la península coreana más allá del famoso lagarto de Jangsu.

Las serpientes identificadas son del tipo Gloydius, un género de estos réptiles con veneno de alta toxicidad. Se trata de una víbora de lengua roja, ubicada en las islas de Baengnyeong y de Jeju, que según reveló el descubrimiento forman sus linajes propios. Estos fueron bautizados como Baengnyeong viper y Jeju viper. The Chosun Daily, el sitio en internet que comparte noticias en inglés producidas originalmente por The Chosun Ilbo, el periódico más grande de Corea, publicó detalles sobre el hallazgo.

Especie de serpiente endémica de Corea del Sur (Foto: Instituto Nacional de Recursos Biológicos Corea del Sur)

“Un análisis genético realizado durante ocho años desde 2018 en 513 especímenes de ‘Gloydius ussuriensis’ que habitan el continente y las islas de Corea del Sur reveló dos poblaciones en la isla de Baengnyeong y la isla de Jeju como especies endémicas de Corea del Sur. Anteriormente, se sabía que tres especies de Gloydius habitaban Corea del Sur: Gloydius brevicaudus, Gloydius ussuriensis y Gloydius intermedius. La víbora esbelta es la más pequeña de estas y la que estaba más ampliamente distribuida por Corea, China, Rusia y otras regiones. Sin embargo, con la adición de dos nuevas especies identificadas en este estudio, el número total de especies de Gloydius en Corea del Sur ha aumentado a cinco”, especificaron.

Respecto a la importancia de este descubrimiento, el sitio web ECOnoticias destacó que “con datos genéticos y mediciones detalladas, se demostró que las poblaciones de Baengnyeong y de Jeju siguen su propia trayectoria evolutiva desde hace miles de años, separadas de las del continente. Algo que en biología pasa mucho más de lo que pensamos".

La Baengnyeong viper, especie endémica de Corea del Sur (Foto: Instituto Nacional de Recursos Biológicos Corea del Sur)

El director del Instituto Nacional de Recursos Biológicos, Yoo Ho, resumió el hallazgo como "una prueba científica de cómo entornos aislados como las islas impulsan la adaptación y la evolución de las especies, y añade que la genética será una herramienta clave para conservar la biodiversidad coreana en los próximos años".

Por Sofía Gómez