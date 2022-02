La estrategia de marketing menos pensada: lanzó un emprendimiento y logró que 165 personas se tatúen su marca

Si hay algo que distingue a Gótica de las demás marcas que se dedican a lo mismo es la gran exposición que logró en las últimas semanas. Y es que detrás de un hecho viral que conquistó a la audiencia se esconden años de trabajo y un plan de marketing ideado por Milagros Cocilobo -fundadora de la marca- y Jorge Sanz, su socio-. Hace apenas unos días, las redes se sorprendieron al ver como 165 personas se tatuaban una “G” en el cuerpo y desde ese momento, medios de comunicación y perfiles de Instagram y Twitter intentaron entender qué se esconde detrás de la “fiebre” de los tattoo.

Todo comenzó con un tuit. La usuaria @mendnataliaa escribió un mensaje que desencadenó algo impensado: “Mili llega a conseguir que alguien se tatúe su logo, me muero acá”. De esa manera y sin explicación alguna, Milagros empezó a recibir una catarata de imágenes de clientes de todas las edades que, casi inexplicablemente, se habían tatuado el logo de su marca. Eso la llevo a pensar en una oportunidad de negocios.

“En Gótica estamos todo el tiempo transmitiendo un concepto, una forma de vivir, de ver la vida y relacionarse y creo que los tatuajes van por ese lado”, reflexionó Cocilobo en diálogo con LA NACIÓN.

El tuit que inició todo Twitter: @mendnataliaa

Al ver que cada vez más personas aparecían con esta extraña muestra de afecto, puso manos a la obra y asesorada por su abogada Agustina Taha ideó una “membresía” y “premio” a quienes se habían hecho el tatuaje.

“Hay tres membresías diferentes que dependen de cómo esté hecho el logo”, explicó. En ese sentido, decidió otorgar órdenes de compra cuyos montos varían entre los $30.000 para los osados que fueron por el diseño completo y montos menores para quienes lo hicieron en partes. Además, para todos habrá regalos mensuales que todavía no están definidos pero que, tal como lo adelantó Milagros al ser consultada por este medio, pueden ser descuentos, promociones, productos u “otras cosas”.

“Lo hizo mucha gente más allá del incentivo de la orden de compra. Somos una marca que transmite un concepto que a la gente le llega directo y nada, terminó de esa forma, estamos en shock total... jamás imaginé que iba a ser tanta gente la que se tatúe”, admitió la joven emprendedora. Durante los tres días que duró la promoción, cerca de 200 personas pasaron por lo salones de tatuaje para hacerse un logo y accedieron a estos beneficios.

A medida que pasaban las horas, más personas acercaban su foto o video del tatuaje Instagram: @goticabsas

Sin embargo, hay dos cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, la promoción terminó y pese a que más personas aparecen con su tatuaje, ya no pueden acceder a las membresías. Por el otro, conforme a lo que expresan las bases y condiciones de Gótica, el tatuaje no puede taparse ya que, de hacerlo, se pierde el beneficio.

Pero...¿Qué es Gótica?

Gótica es una marca que se dedica a la venta de accesorios. Aquello que empezó en 2019 como el emprendimiento de una estudiante de Ciencias Políticas se transformó hoy en su fuente principal de ingresos y una empresa con vistas al exterior. Dentro de su catálogo online se puede encontrar aritos, pulseras, collares y anillos además de muchos otros productos que se destacan por su forma, diseño y estar hechos de acero quirúrgico.

Milagros Cocilobo y su equipo lograron posicionar a Gótica como uno de los emprendimientos más destacados del momento Instagram: @milicocilobo

La idea surgió gracias a un viaje por Italia en el que Milagros compró un objeto que cautivó a sus amigos. “Lo que hice fue ver si alguien me lo podía fabricar y se lo vendí a la gente que me preguntaba por el brazalete. Jamás creí que iba a tener una PyME de venta de accesorios. Cuando me asocié con Jorge Sanz, Gótica explotó a un nivel tremendo y mes a mes crece de manera exponencial”, recordó.

En la actualidad, su marca tiene puntos de venta mayorista en todo el país y una tienda online donde encontrar todos sus productos. Gracias a la notoriedad que logró, la pequeña empresa de 12 trabajadores ya traza un futuro prometedor: planean duplicar la cantidad de empleados para diciembre y dedicarse a la exportación. De hecho, ya está avanzado el plan de arribo de la compañía a Estados Unidos, México y España. “Queremos convertirnos en una empresa abocada a la exportación y tener sedes en todos los continentes, es nuestro objetivo a largo plazo”, le adelantó Miagros a LA NACIÓN.