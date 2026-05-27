La extraordinaria vida de Grace O’Malley, la indomable pirata que dominó los puertos irlandeses

Cuando se piensa en piratas, la imagen suele remitir a hombres temidos que surcaban los mares en busca de riquezas y poder. Sin embargo, siglos antes de que las historias de corsarios conquistaran la literatura y el cine, una mujer irlandesa rompió todas las normas de su época. Su nombre era Grace O’Malley, más conocida como la “Reina Pirata de Irlanda”.

Nacida alrededor de 1530, esta dama pertenecía al poderoso clan O’Malley, una familia de navegantes que dominaba gran parte del comercio marítimo de la región. Su padre, Eoghan Dubhdara O’Malley, controlaba embarcaciones, fortalezas costeras y rutas comerciales que conectaban Irlanda con España y Escocia. Al ser, desde pequeña, muy pegada a su padre, Grace tenía grandes conocimientos sobre el mundo marítimo.

Pero lo que haría que su destino fuera totalmente distinto al de cualquier damisela fue la llamada Ley Brehon. Según este sistema jurídico gaélico, las mujeres podían heredar tierras, poseer propiedades e incluso divorciarse. Sin embargo, había un límite claro: no podían convertirse en líderes de clan ni ejercer poder político sobre los territorios. Este último punto fue claramente omitido por la famosa Reina Pirata de Irlanda.

A diferencia de los hombres piratas, no existen retratos de Grace (Foto: Creada con IA)

Una de las leyendas más conocidas sobre su infancia asegura que, cuando era apenas una niña, le pidió a su padre acompañarlo en un viaje comercial hacia España. Él se negó porque consideraba que su largo cabello podría enredarse en las cuerdas del barco durante la travesía. Fue entonces cuando decidió cortarse el pelo para demostrar que estaba dispuesta a todo para navegar.

Con el paso de los años, Grace se involucró cada vez más en las actividades marítimas del clan familiar. Las mismas incluían comerciar mercaderías, atacar embarcaciones que se negaran a pagar tributos y proteger su hogar de los ingleses. Decidida a cumplir con este último deber, a los 15 años se casó con Donal O’Flaherty, heredero de un poderoso clan vecino que dominaba parte de lo que hoy es el condado de Galway, en la zona de Connemara.

La unión buscaba consolidar territorios y fortalecer alianzas estratégicas entre familias rivales de Irlanda, con el propósito de unir sus fuerzas en las crecientes tensiones con la corona inglesa. De este matrimonio Grace tuvo tres hijos: Owen, Murrough y Margaret. Pero lejos de solo ocuparse de los cuidados de sus niños, continuó perfeccionando sus conocimientos sobre navegación, comercio marítimo y combate.

La historia de Grace O’Malley

La trágica muerte de su primer esposo que lo cambiaría todo para siempre

La vida de Grace cambió para siempre en 1560, cuando Donal O’Flaherty fue asesinado por un clan rival. Lejos de retirarse o ceder el control a otros hombres de la familia, asumió el mando de las tierras y las embarcaciones de su esposo, lo que fue un escándalo total para la época.

Fue entonces que los enemigos de la familia creyeron que podrían tomar sus territorios por ser una persona más débil. Sin embargo, la Reina Pirata organizó una defensa con tal ferocidad que logró resistir los ataques y consolidar su autoridad frente a guerreros que se negaban a obedecer a una mujer.

Tiempo después regresó a las tierras de su padre acompañada por sus hombres más leales y estableció su principal base de operaciones en Clare Island, una isla estratégica ubicada frente a la costa de Mayo. Desde allí inició una intensa actividad naval con la que desarrolló el comercio, cobro de tributos y ataques contra embarcaciones que se negaban a pagar por circular en sus aguas.

Rápidamente, esta actitud fue tomada por los reyes de Inglaterra como piratería y para gran cantidad de irlandeses como una forma de resistencia a la corona. De esta contienda fue de donde nació su apodo de Reina Pirata de Irlanda.

La leyenda del encuentro de la Reina Isabel I con la Reina Pirata

En 1566, apenas un año después de la muerte de su primer esposo, Grace O’Malley volvió a casarse. Su nuevo marido fue Risdeárd an Iarainn Bourke, un poderoso noble gaélico apodado “Iron Richard” que controlaba el estratégico castillo de Rockfleet Castle, una fortaleza ubicada sobre la costa del condado de Mayo.

Aquella unión representaba mucho más que un vínculo sentimental para Grace, se trataba de una alianza perfecta para expandir su influencia sobre las rutas marítimas del oeste de Irlanda. Sin embargo, mientras su influencia crecía, también aumentaba la preocupación inglesa, que llevó adelante una política cada vez más agresiva para someter a los clanes gaélicos.

Sir Richard Bingham fue su némesis NATIONAL PORTRAIT GALLERY

En 1593, cuando era ya una anciana, decidió escribirle directamente a la reina Isabel I para tener una reunión en persona en la que le pudiera solicitar protección y una pensión que le permitiera sobrevivir en los últimos años de su vida. El encuentro entre ambas mujeres quedó envuelto en una enorme cantidad de leyendas jamás comprobadas.

Algunas versiones sostienen que conversaron en latín porque ninguna hablaba el idioma de la otra. Otras aseguran que Grace se negó a inclinarse frente a la reina porque no reconocía su autoridad sobre Irlanda. Y aunque ninguna de las descripciones sea exacta, se lo considera el encuentro de dos de las mujeres más importantes del siglo XVI, que negociaron en un mundo que parecía hecho solo para los hombres.

Durante la audiencia, Grace denunció el trato brutal que las autoridades inglesas habían ejercido sobre su familia y reclamó la devolución de tierras confiscadas. Isabel I, interesada en estabilizar la situación en Irlanda, ordenó otorgar ayuda económica a los hijos de la reina pirata y prometió devolver varias propiedades. Sin embargo, las promesas nunca se cumplieron completamente.

Grabado que muestra el encuentro de Grace O'Malley y la reina Isabel I (Foto: Wikipedia)

Hasta sus últimos días de vida ayudó a las tropas rebeldes irlandesas a proteger su territorio. Se cree que murió a los 73 años de edad en su fortaleza, el castillo de Rockfleet, por causas naturales.