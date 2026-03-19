Qué fue de la vida y cómo está hoy Noelia Noto, la primera “Annie” argentina

Uno de los musicales más icónicos de la historia regresa a Buenos Aires. Este 19 de marzo llega al Teatro Broadway Annie, con producción artística de Gustavo Yankelevich y Nicolás Vázquez y los protagónicos de Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo. Hay mucha expectativa por esta nueva puesta que llega 44 años después de su primera adaptación en el país allá por 1982 en el teatro Lola Membrives. En ese momento, de entre cientos de candidatas, eligieron a Noelia Noto, de 10 años, para interpretar a la pequeña huérfana de cabello rojo. Tras el éxito, acumuló experiencia actoral en televisión con Pelito y Clave de sol. Luego se mudó a España, donde impulsó su carrera y atravesó delicados momentos de salud y tras dos décadas en el exterior decidió volver a apostar por la vida en la Argentina.

Annie es un clásico de los clásicos. Cuenta la historia de una adorable y sensible niña que vive en un orfanato y cuya vida cambia radicalmente cuando es invitada a vivir con el multimillonario y malhumorado Oliver Warbucks. La obra, escrita por Thomas Meehan con música de Charles Strouse y letra de Martin Charnin, y basada en el cómic Anita, la huerfanita de Harold Gray, se estrenó en Broadway en 1977 y ganó el premio Tony al mejor musical. Se convirtió en un clásico, no solo por su historia, sino por sus memorables canciones, como “Tomorrow”, “Maybe” y “It’s the Hard Knock Life”. También fue adaptada al cine y en 1982 el musical tuvo su primera adaptación en Buenos Aires.

Noelia Noto fue elegida para interpretar a Annie en la versión argentina del musical de 1982

Noelia Noto fue la protagonista. La impulsora de su carrera fue su madre, quien siempre supo que tenía cualidades para ser actriz. “Ella me llevaba a los castings, no se lo pedía yo... Eso me marcó muchísimo porque, de alguna manera, mi trabajo y yo éramos su razón de vivir. Fue una mochila un poco pesada... Y fui Annie de casualidad”, dijo Noto en una entrevista con LA NACION en octubre de 2025.

Annie, en la Argentina (1982)

Esa “casualidad” se llamaba Buscando a Annie y era un casting multitudinario que se transmitió por eltrece con la conducción de Juan Alberto Mateyko. “Había un jurado, cantábamos una canción e íbamos pasando. Paralelamente, ensayábamos porque la final se anunció en vivo y nadie sabía quién iba a ser Annie. Me acuerdo de que estaban Eleonora Wexler y Nancy Anka también. Cuando dijeron que la Annie argentina era Noelia Noto, no pude parar de llorar y en primera fila veía a mis papás y a mis hermanas superemocionados también”, rememoró.

Noelia Noto interpretó a Annie en la primera adaptación argentina del musical (Foto: Captura de video)

Interpretar tan bien un papel tan importante y siendo tan joven le permitió a Noto continuar con su carrera actoral en la pantalla chica. Tuvo papeles en Pelito, Clave de sol, Regalo del cielo, Casi todo casi nada, Alta comedia y El garante y se formó con Julio Chaves. Supo molestarle que a pesar del tiempo y de que trabajó en otros proyectos, la gente aún la identificara solo con Annie. Luego, cuando la reconocían hasta en Madrid empezó a amigarse con la idea, entre las palabras que recibía de la gente, sobre el impacto que tuvo su actuación en sus vidas, y las cartas que le escribían a puño y letra.

En 2006 Noelia Noto se mudó a Madrid, donde continuó consolidándose como actriz Fabián Marelli

Justamente Madrid fue el lugar que eligió para continuar su vida. Se mudó allí en 2006 junto a su entonces pareja y aunque la relación terminó su carrera profesional fue en ascenso. Entre sus títulos se destacan las series HIT y Dime quién soy y la obra Carnaval. Mientras logró consolidarse profesionalmente, debió hacerle frente a delicados problemas de salud.

Le diagnosticaron cáncer de ovario y en 2019, tres años después de su recuperación, sufrió un grave accidente mientras andaba en bicicleta: se rompió la cadera y tuvo casi un año hasta recuperarse.

Tras casi dos décadas en España, Noelia Noto decidió regresar a la Argentina (Foto: Instagram @noelianoto)

Asimismo, en época de pandemia, vivió en una finca rural en un paraje natural en Bolonia, en el sur de España, donde se ofrecían cursos de yoga, mindfulness, entre otras cosas. Contó que siempre quiso vivir una experiencia semejante pero, durante esos cuatro meses, se contagió de Covid y estuvo 15 días en cama con 40 grados de fiebre. Tras esto, su “cuerpo físico, energético y emocional quedó descolocado”, según le dijo a este medio.

Todas estas situaciones la llevaron a reconfigurar su vida y tras casi 20 años en el Viejo Continente, en 2023 consideró que era la hora de regresar a la Argentina y comenzar una nueva vida en Buenos Aires junto a Dino, su pareja. En la actualidad, continúa trabajando como actriz y hay mucha expectativa por un posible encuentro con las nuevas Annie argentinas.