La familia argentina que se consagró en Miami con su hamburguesa y planea desembarcar en Europa

Las calles de la Avenida San Juan son testigos de lo que ocurre adentro de un pequeño local de Boedo. La Birra Bar abrió sus puertas bien temprano y recibió a sus primeros clientes con un café especialidad recién hecho. Sin embargo, cuando el reloj marca las 11, el perfume cambia y el intenso olor a cafetería se transforma en un seductor aroma a parrilla. Daniel Cocchia está atrás, junto a la cocina. Prepara el pan, confirma que la plancha está caliente y coloca sutilmente el primer medallón de carne. Afuera ya se siente el barullo, los comensales tienen hambre. Pero cuando muerden el primer bocado de una Golden o de la famosa Heartbreaker, la espera valió la pena.

La Birra Bar es “un legado familiar”, tal como el propio Cocchia -su fundador- le contó a LA NACIÓN. El sueño comenzó en 1992 cuando su padre abrió una pequeña rotisería en la Ciudad y le dio inicio a una escalada que hoy los llevó a ganar un premio en Estados Unidos. Rotisería Dany sigue más vigente que nunca; se encuentra en Avenida San Juan 4361, justo al lado de “El Templo”, el primer local de la famosa hamburguesería.

Los dos locales; "El templo", el primer local de La Birra y la rotisería de su padre La Birra Bar

“La Birra nace como una alternativa para ofrecer lo mismo que ofrecíamos en la rotisería pero para que lo consuman en el lugar. Abrimos el local contiguo, compartiendo la cocina con un pasaplatos en el fondo en octubre de 2001. No era un polo gastronómico, era un lugar tranquilo que fue creciendo con el tiempo. Los primeros tiempos fueron muy duros hasta que se empezó a acomodar”, explicó Cocchia. De a poco la gente los eligió y pasar los mediodías en el local resultaba un plan atractivo.

Por eso, los responsables del lugar tuvieron una idea. “Estábamos en un lugar donde nos sentíamos bien y podíamos hacer lo que nos gustaba. Armamos una carta un poco más alternativa de lo que se servía al lado y nos metimos de lleno con lo que es el café especialidad”, rememoró Daniel. Ese pequeño local de Boedo se convirtió con el tiempo en uno de los pioneros en materia cafetera. “Abríamos a la mañana con el café, al mediodía con nuestras comidas y a la tarde de vuelta con el café”, precisó.

El café especialidad fue el motor que empujó a La Birra Bar en sus inicios La Birra Bar

El negocio estaba mejor que nunca. La clientela habitual le era fiel a la rotisería y al nuevo local mientras que en todo el país “el café de La Birra Bar” ya era reconocido. Sin embargo, la pasión crecía y la familia sentía que faltaba algo. Para 2011, Daniel y su hijo Renzo decidieron meterse en un nuevo universo que, sin saberlo, estaba por cambiarles la vida.

“Un asado entre dos panes”

“Nos empezamos a interesar en las hamburguesas”, dijo Cocchia. Abrió su mente y desde Miami le contó a LA NACIÓN como una idea y mucho trabajo terminaron en una gran consagración. “Como consumidores nos encantaba y empezamos a ver que había una pequeña tendencia a nivel mundial. En el mercado había muy poco y era muy sencillo, aunque nos dimos contra la pared al darnos cuenta que de sencillo no tenía absolutamente nada”, recordó.

La familia Cocchia se puso el negocio al hombro y hoy celebran la victoria internacional La Birra Bar

Para todo aquel que quiere meterse en el mundo de las hamburguesas hay varias cuestiones a tener en cuenta. Comúnmente, en el negocio se acostumbra a manejarse con proveedores: carnicerías que venden los medallones hechos y panaderías que fabrican el pan bajo las indicaciones de cada local. Pero a la familia Cocchia esto no le cerraba. “Durante ocho meses hicimos eso pero nunca tuvo sentido lo que nos mandaban con lo que nosotros imaginábamos. Sin ser panaderos decidimos meternos de lleno a intentar producir lo que nosotros queríamos. Hicimos meses de prueba de distintos perfiles hasta que encontramos el nuestro. Teníamos gran parte de la batalla ganada con el pan nuestro”, relató.

Con la carne pasó algo similar. “Prueba y error” fue siempre la regla y el lema. Intentaron combinaciones, porcentajes y sabores; siempre alejándose de los proveedores y con el objetivo de encontrar un sabor propio y distintivo. “Teníamos muy claro el perfil que buscábamos. Rápidamente encontramos la combinación perfecta de lo que nosotros queríamos y que la gente bautizó como ‘un asado entre dos panes’; vos sentís un sabor como a asado en cada mordida”, explicó. Los toppings y las variedades llegaron solos. Las ideas fluyeron a tal punto de ser hoy uno de los pocos locales de Buenos Aires que tienen una variedad de 50 hamburguesas distintas en la carta.

La Heartbreaker, una de las hamburguesas más destacadas de la carta La Birra Bar

Tenían su producto ideal, hecho bajo su ley y con sus propias manos; un local, un público fiel y todo listo. De a poco, su invento empezó a figurar en la carta de la vieja cafetería y el boca a boca hizo lo suyo. Para 2015, el comercio ya les quedaba chico y todos los mediodías tenían en la puerta cerca tres cuadras de cola de gente que esperaba probar una hamburguesa. Influencers, periodistas y famosos impulsaron un negocio que creció a pasos agigantados.

“Para 2017, cansados de tener a tanta gente esperando tanto tiempo y habiendo agotado las posibilidades de infraestructura disponibles, dimos el gran salto de empezar a ofrecer el producto de noche. Nos fuimos de un local de siete mesas a uno de 500 metros cuadrados que tuvo una cuadra de fila durante un año”, precisó.

A partir de ahí, el esfuerzo empezó a dar verdaderamente sus frutos. Desde 2016 y hasta 2019, de manera ininterrumpida, La Birra Bar fue galardonada con el Choice Award de TripAdvisor y en 2020 con el premio The best of the best de la misma compañía. “Se lo dan solo al 10% de los restaurantes del mundo, creo que es un premio inmenso”, destacó orgulloso su fundador. “En 2021, el portal Cucinare nos entregó el premio a la mejor hamburguesería”, añadió también.

La gran demanda en la Ciudad de Buenos Aires lo llevó a verse obligado a abrir nuevos locales y a franquiciar. Hoy, La Birra Bar cuenta con 14 sucursales en la capital, una en Miami y con vistas a arribar a España y Portugal en unos meses.

La mejor hamburguesa de Estados Unidos

Su llegada a Miami no pasó desapercibida, sino todo lo contrario. El negocio que nació en Boedo en 2001 llegó a las playas estadounidenses con mucho ruido y de no haber sido por la pandemia de Covid-19, lo habría hecho mucho antes. “Decidimos darle rienda suelta al proyecto que teníamos de desembarcar en Estados Unidos y en agosto de 2021 teníamos abierto el primer local de La Birra Bar en North Miami Beach. A los dos meses de llegar estábamos en las mejores guías de comida, habíamos sido invitados al evento The best of the best y nos daba una idea de lo que iba a ser el festival South Beach Wine and Food”, sentenció Daniel.

El local de Miami es uno de los primeros locales de hamburguesas argentinas en Estados Unidos La Birra Bar

Pese al crecimiento que tienen, Cocchia se detiene y aclara algo importante: “Somos un negocio familiar”. No son empresarios, comerciantes ni mucho menos un grupo económico. Son una familia “con pasión y amor por lo que hace”. De esa manera, el pequeño local argentino logró convertirse en un emblema de la gastronomía local y, ahora, un ejemplo que mira el mundo. Daniel y su equipo se presentaron a un festival de varios días en los Estados Unidos y sabían de antemano que podrían ganarlo.

“Los principales sponsors del festival son marcas de pan y de carnes, muy fuertes a nivel federal. Ellos ofrecían darte el pan y la carne sin ningún costo y es lo que eligen el 80% de los que vienen acá. Nosotros fuimos por nuestro pan y nuestra carne, nuestro producto al 100%”, sostuvo. Al evento acuden aproximadamente, 65 mil personas y se entregan cuatro premios de los cuales La Birra Bar ganó el elegido por el público.

La Birra Bar, una hamburguesería que nació en el barrio porteño de Boedo, ganó un premio a la mejor hamburguesa de Estados Unidos La Birra Bar

“Ellos votan a través de un QR después de probar todas las cosas del festival y el ganador se lleva una estatuilla dorada y US$ 5000. Ese es el premio que ganó La Birra como ‘la mejor hamburguesa de Estados Unidos en 2022′. Debemos haber salido en 30 medios locales, en televisión, recibimos solicitudes de notas en los principales medios de Miami y estamos muy contentos de haber transmitido el mensaje: somos, como dicen acá, un Family Business (negocio familiar)”, afirmó emocionado.

La hamburguesa ganadora de La Birra Bar y una sorpresa para los próximos meses

Son 50 las hamburguesas que conforman la carta de La Birra y 30 las que ofrecen en EE.UU., pero la que ganó lejos está de ser un complejo rejunte de toppings o un “emblema nacional”. Es algo simple, sabroso y rendidor: La Golden. “Terminamos yendo por la que es la que ofrecemos en la apertura de todos nuestros locales y es la más simple: además de carne y pan tiene queso americano cheddar, cebolla morada cruda y muy finita y una mayonesa secreta que hacemos nosotros. Todo para enaltecer y hacer más pronunciado el sabor del pan y la carne”, manifestó Daniel.

La Golden fue la flamante ganadora del prestigioso concurso La Birra Bar

Pero mientras siguen en Miami y planean su desembarco en Europa, el equipo de La Birra Bar prepara una sorpresa para sus fanáticos. “Vamos a ir con nuestra propia línea, fábrica y laboratorio de helados de la mano de Matías Dragún”, le adelantó Cocchia a LA NACIÓN. “Abrimos nuestra primera heladería en Buenos Aires y tenemos la idea de que llegue a Miami para poder nutrir a nuestros locales del mismo modo que se hace en Buenos Aires. Es nuestra intención de hacer una experiencia culinaria completa en cada local”, comentó.

En los próximos meses, los helados de La Birra llegarán a la Ciudad de Buenos Aires de manera oficial. La sede será La Birra night, el local ubicado en la Avenida Carlos Calvo 4317. “Vamos a hacer una recreación de la heladería de Miami y vamos a salir con el modelo de helados con consumo masivo. Calculo que de acá a tres meses vamos a estar abriendo en Buenos Aires”, indicó.

La estatuilla corona años de trabajo detrás de la plancha La Birra Bar

“Para nosotros, poder haber trasladado la pasión a través de un sandiwch tan simple como una hamburguesa nos parece algo increíble, súper trascendente y no llegamos a entender bien cómo pasó esto”, concluyó Cocchia. Con la mirada puesta en el futuro, La Birra Bar -que nació hace 21 años en Boedo y en silencio se transformó en un gigante- demuestra que la pasión trasciende fronteras.