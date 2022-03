Un restaurante cordobés dejó de vender la ensalada rusa por la guerra con Ucrania

Luego de que una heladería cordobesa decidiera suspender la venta del helado de crema rusa, otro comercio de aquella provincia tomó la decisión de sacar de su menú la ensalada rusa.

Un comerciante de Villa Carlos Paz, decidió sacar este plato de la venta y puso un cartel que rápidamente se volvió viral. “Señores clientes: la ‘ensalada rusa’ será momentáneamente suspendida de la carta”, escribió el dueño de “Federico Resto Bar”. El argumento de este hombre fue: “Es un granito de arena para aportar, en rechazo a lo que está haciendo Rusia en este momento”.

El cartel que se volvió viral en redes sociales.

Más allá de llevar por nombre “rusa” la ensalada fue creada por un cocinero de origen belga llamado Lucien Olivier. Originalmente, la ensalada llevaba su nombre pero luego fue cambiado ya que ganó mucha popularidad en Rusia.

Una heladería cordobesa suspende un gusto de helado

Una iniciativa similar tomó el dueño de una heladería ubicada en la Avenida Rafael Núñez al 4300, en el barrio Cerro de las Rosas, en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba.

“Dueño de una heladería del Cerro de las Rosas decidió suspender la venta del sabor Crema Rusa”, informó este lunes el periodista local Fernando Barrionuevo a través de Twitter y su publicación no tardó en viralizarse: en pocas horas, superó los 1.800 retuits y los 1.500 likes. “La decisión primero que nada es netamente personal, la marca no tiene nada que ver”, aclaró el dueño del local, José Lutri, en diálogo con la radio cordobesa Cadena 3. “Nosotros hemos franquiciado la marca. Esta es una decisión mía. Soy un humano más que habita en este mundo y me parece una injusticia que unos pocos decidan sobre la vida del resto”, explicó.

"Se encuentra suspendida momentáneamente la venta del sabor crema rusa", el cartel que apareció en una heladería de Córdoba (Foto: Twitter)

Lutri aseguró además que no pertenece a ningún partido político ni asociación, que simplemente hizo este gesto para repudiar el ataque de las tropas rusas en territorio ucraniano. “Hay un repudio a nivel mundial de distintas asociaciones. No pertenezco a ninguna, no tengo ningún partido político. Es un granito de arena para aportar en repudio a lo que está haciendo Rusia en este momento”, precisó el dueño de la heladería. Y dijo que le gustó la repercusión que se generó a partir de su decisión.

Respecto a la reacción de los clientes de la heladería, el dueño admitió que varios se sorprenden cuando ven el cartel, pero sostuvo que la gran mayoría entiende y respeta la decisión de suspender la venta del sabor Crema Rusa. “Hay clientes que se sorprenden, pero en general todo el mundo aprueba esto”, sostuvo Lutri y descartó que se trate de una campaña de marketing para aumentar la visibilidad de su local. “Esto no tiene ningún tipo de humor ni nada por el estilo, ni ningún tipo de publicidad. Es muy personal. Quiero ser justo en esta vida y me parece que las guerras no son herramientas para que se usen en la actualidad”, reafirmó.