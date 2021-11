La familia real le declara la guerra a un antiguo aliado y nadie sabe cómo puede terminar

La reina de Inglaterra está molesta con la BBC. Y no solo ella. De acuerdo con los medios británicos, los príncipes Carlos y William se han unido a Isabel II y amenazan con boicotear a la citada cadena audiovisual. Todo a causa de un documental producido por esta emisora en el que se narran las violentas guerras informativas que se hicieron entre sí diferentes miembros de la familia real. En especial, los príncipes Harry y William.

Los miembros más importantes de la realeza británica están furiosos porque la Corporación Británica de Radiodifusión (BBC) se negó a dejarlos ver el documental Los Príncipes y la prensa antes de que salga al aire, algo que ocurrirá este lunes por la noche en BBC2.

La reina, su hijo Carlos y su nieto William aseguraron que se negarán a colaborar con proyectos futuros de la cadena si esta no le permite replicar lo que informa el documental, según lo que informa el medio británico Daily Mail.

El viernes, una fuente real de alto nivel condenó el documental y dijo que se trataba solo de “chismes”. Siempre en versión del periódico, el hombre había dejado en claro que Isabel II, de 95 años, estaba “molesta” por la situación.

Harry y William son los protagonistas del documental que la BBC emitirá el lunes por la noche y que tiene molestos a los miembros de la realeza británica metro.co.uk

Para colmo de males para la realeza, el documental está realizado por Amol Rajan, un hombre que se autodefine como republicano y que ha manifestado que, para él, la monarquía es una institución “absurda”.

Es un hecho sumamente inusual que los tres miembros de mayor rango de la familia real se unan para manifestar su desagrado con la BBC y amenazarla con un boicot “de tres residencias (Buckingham, Clarence House y Kensington)” si sigue adelante con la presentación del programa.

Los medios británicos consignan que hubo extenuantes reuniones entre representantes del príncipe William y la BBC, pero que, así y todo, la cadena se niega a exhibir el programa a los cortesanos antes de su estreno.

“Hay un fuerte malestar por eso. La reina, el príncipe de Gales y el duque de Cambridge están unidos en la idea de que esto no es justo. Nadie en el palacio pudo ver el documental”, señaló otra alta fuente palaciega a Daily Mail.

El príncipe Carlos y su hijo William son, junto a Isabel II, los miembros más relevantes de la realeza británica, y se han unido para enfrentarse a la BBC metro.co.uk

La BBC aseguró que el programa proporcionará un “contexto” para explicar la relación de William y Harry con los medios. Pero los allegados a Windsor suponen que la realización va a sugerir que los hijos de Carlos y Lady Di o sus asesores plantaron informaciones falsas o difamaciones el uno contra el otro en la prensa en algunas oportunidades. Y por eso, para negar estas versiones, es que los cortesanos solicitan un derecho a réplica.

Las posibles represalias de la realeza contra la BBC

La acusación de que los duques de Cambridge y Sussex difundían informaciones perjudiciales para el otro en los medios de comunicación es una cuestión muy sensible para ambos príncipes. En otra oportunidad, por la misma causa, se habían unido exitosamente para evitar que otro documental diera esa información sobre ellos.

En aquel caso, los príncipes pudieron lograr que se eliminen del documental Harry and William: What Went Wrong? unas escenas en las que Omid Scobie, el biógrafo de los duques de Sussex, aseguraba que William y sus asesores habían filtrado a la prensa una historia sobre la salud mental de Harry. Esto ocurrió horas antes de que esa realización se proyectara por primea vez en la cadena ITV, en julio de este año.

Los príncipes y la prensa es el nombre del documental de la BBC que se supone que cuenta las movidas mediáticas que Harry y William hicieron para difamarse entre ellos Archivo

Lo que dicen los medios británicos es que, a menos que el documental de Rajan elimine este tipo de acusaciones, los tres miembros más relevantes de la Casa de Windsor van a retirar su cooperación para futuros proyectos de la BBC, como entrevistas o participación en documentales.

Este conflicto marcaría un corte en una larga y fructífera relación entre la realeza y la corporación audiosivual, que este año produjo un homenaje al fallecido príncipe Felipe y también proyectó Earthshot, una serie sobre el cambio climático que fue presentada por el propio príncipe William.

Además, la BBC es parte de un sistema rotativo, que comparte con las cadenas ITV y Sky, para filmar y transmitir el discurso de Navidad de la reina.

Si bien entre la corona y la BBC ha habido algunos momentos de tensión, esta es la primera vez que los representantes de “tres residencias” reales amenazan con boicotear a la cadena.

La reina Isabel II podría boicotear a la BBC, cadena con la que tiene una relación cordial desde hace tiempo Agencia AFP - POOL

Para esta producción, Raján llevó a cabo más de 80 horas de entrevistas, hablando con periodistas que pasaron de cubrir la historia a formar parte de ella. “El programa trata de cómo se hace periodismo con la realeza y presenta una variedad de periodistas de la industria de la radiodifusión y la prensa”, señaló un vocero de BBC al Daily Mail.