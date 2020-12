Para celebrar el séptimo aniversario de boda, Diana grabó un video donde se disfrazó como un personaje de El fantasma de la ópera y entonó una de las piezas del musical. Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de diciembre de 2020 • 16:06

No eran rumores sin fundamento. La princesa Diana efectivamente le hizo un video a Carlos cantando una de las piezas del musical El fantasma de la ópera. La escena se ve en The Crown y disparó la pregunta de los fanáticos: ¿esto pasó realmente? Y la respuesta es: sí, pasó.

Se trató de un regalo de aniversario de casamiento en el que ella canta All I ask of you con un traje verdadero de Christine Daaé en el set real de la producción con una orquesta completa que la acompaña. Diana estaba orgullosa de la hazaña, pero a Charles no le agradó.

En la vida real, se sabía que Diana era una gran fanática del musical y, según los informes, realmente le dio este regalo a su esposo. Annie Sulzberger, investigadora principal de The Crown, le dijo a The Telegraph: "No inventamos esto. Hubo una serie de informes sobre el tema. Los suficientes como para hacernos sentir cómodos al incluirlo en el programa. Es una historia que preexistía la redacción del guion".

Sulzberger agregó que no está claro exactamente qué hizo Diana por su actuación; podría haber imitado la canción o simplemente bailarla, como han sugerido algunos relatos. "Para minimizar el número de testigos, existe la posibilidad de que hayan reproducido una grabación", dijo. Pero un informe de 1988 en The Washington Post afirmó que la grabación sí incluye la voz original de Diana.

El regalo, informa Tatler, se lo ofrece para celebrar el séptimo año de su matrimonio. Cuentan que el mismo compositor del programa, Andrew Lloyd Webber, estuvo allí para supervisar su actuación. La cuenta oficial de Twitter de la ópera reconoció la escena el día que se estrenó la temporada 4, compartiendo una foto de Diana conociendo al elenco.

"'All I Ask of You' siempre fue una de sus canciones favoritas y una vez hizo un video privado en el escenario del Fantasma. Emocionados de ver este momento en @TheCrownNetflix con la maravillosa Emma Corrin", decía el texto.

Lamentablemente, la cinta del video de Diana no está disponible para el público, así que por ahora habrá que conformarse con la versión de Emma Corrin, la actriz que la interpreta.