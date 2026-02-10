La princesa Sofía de Suecia habla por primera vez de su vínculo con Epstein

ESTOCOLMO.– Varias monarquías europeas quedaron en el centro de la escena en los últimos meses por su vínculo con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. En ese contexto, la princesa Sofía de Suecia reapareció este martes en la vida pública tras semanas de silencio y se refirió por primera vez a la relación que se le atribuyó con el magnate estadounidense, una mención que había motivado su ausencia de los actos oficiales desde diciembre.

No se la veía en público desde entonces. Este martes, la esposa del príncipe Carlos Felipe volvió a colocarse frente a los micrófonos para hablar del tema durante su primer compromiso oficial de 2026 en Estocolmo. “Nos conocimos en un restaurante, en un ambiente social donde me la presentaron, y en una proyección de cine con muchas otras personas. Por suerte, eso fue todo”, explicó ante los periodistas.

Su última aparición pública había sido el 3 de diciembre, apenas unos días antes de que se difundieran documentos judiciales que mencionaban su nombre. “Ahora que he leído sobre todos los terribles crímenes cometidos contra jóvenes mujeres, estoy muy agradecida de no haber tenido nada que ver con él en las pocas ocasiones en las que coincidimos cuando tenía 20 años”, agregó.

Antes de subir al escenario de la cumbre juvenil Ctrl+Rights, la princesa también dirigió un mensaje a las víctimas. “Mis condolencias. Espero que se haga justicia”, dijo. Ya dentro del recinto, aseguró sentirse “imparable” en su regreso a la actividad pública tras el nacimiento de su cuarto hijo. A lo largo de la jornada también tenía previsto participar en otro evento junto a la organización Skandia Ideas for Life.

El príncipe Carlos Felipe y la princesa Sofía de Suecia en Estocolmo el 6 de mayo del 2024 Ida Marie Odgaard - Ritzau Scanpix Foto

El nombre de Sofía de Suecia apareció públicamente en diciembre, pocos días antes de la ceremonia de los Premios Nobel, cuando se difundieron correos electrónicos vinculados al caso. En uno de ellos, la empresaria sueca Barbro Ehnbom la describía como “una aspirante a actriz que acaba de llegar a Nueva York” y sugería presentarla al magnate antes de que viajara de vacaciones.

Horas después de que esos mensajes se hicieran públicos, la Casa Real sueca confirmó que ambos se conocieron a comienzos de los años 2000. “La princesa Sofía fue presentada a esta persona en varias ocasiones. No ha tenido ningún contacto en los últimos 20 años”, señalaron, al tiempo que negaron cualquier tipo de vínculo.

La princesa Sofía de Suecia y la princesa Estelle salen de la capilla tras el bautizo de la princesa Inés (en brazos) en la Capilla del Palacio de Drottningholm el 13 de junio de 2025 Patrick van Katwijk - Getty Images Europe

El equipo de prensa también rechazó versiones que indicaban que la princesa habría recibido ayuda para su formación como actriz o para obtener una visa en Estados Unidos. “Son informaciones incorrectas. La princesa nunca dependió de él ni mantuvo contacto alguno durante dos décadas”, afirmaron.

Antes de que su nombre apareciera en los documentos, la Casa Real ya había anunciado que Sofía no asistiría a la ceremonia de los Nobel. “Tiene un bebé pequeño y por eso reducirá su participación en actos oficiales este año”, explicaron entonces, tras el nacimiento de su cuarta hija, la princesa Inés, en febrero de 2025.

La justificación, sin embargo, despertó escepticismo en parte de la prensa: era la primera vez que la princesa se ausentaba de la ceremonia desde su boda con el príncipe Carlos Felipe en 2015. En 2024, incluso, había asistido pese a estar embarazada de siete meses.

La princesa Sofía apareció en una revista para hombres en 2004

La publicación de nuevos documentos a fines de enero volvió a alimentar las dudas. En uno de ellos, fechado en 2012, se lee: “Aquí hay una foto de nuestra Sofía, ¿recuerdas? Pronto se convertirá en la princesa Sofía. Toda la prensa sueca la está buscando… mientras está en África”.

No es la primera vez que Sofía de Suecia enfrenta polémicas públicas. Cuando comenzó su relación con el hijo del medio de los reyes Carlos Gustavo y Silvia, los medios revisaron su pasado: había llegado a la final del reality Hotel Paradise y luego trabajado como modelo en campañas publicitarias en Nueva York. Un recorrido que, en su momento, puso en riesgo el noviazgo.

Reputaciones empañadas

Casi siete años después de su suicidio en una prisión de Nueva York, en 2019, el magnate estadounidense continúa proyectando una larga sombra sobre figuras públicas y casas reales europeas. Algunos de quienes mantuvieron contacto con él incluso enfrentan investigaciones penales.

La ausencia de la princesa Sofía, esposa de Carlos Felipe, llamó la atención durante la ceremonia de entrega del premio Nobel, en Estocolmo

La princesa Mette-Marit, futura reina de Noruega y esposa del príncipe heredero Haakon, vio dañada su imagen tras conocerse que intercambió cientos de correos electrónicos de tono íntimo entre 2011 y 2014, incluso después de la primera condena del financiero. “Lamento profundamente mi amistad”, declaró entonces. Una encuesta reciente indicó que una parte de la población noruega cuestiona su futuro rol como reina.

El escándalo Epstein golpea de cerca a la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit ODD ANDERSEN - AFP

La publicación de más de tres millones de nuevos documentos también llevó este lunes a los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, a pronunciarse por primera vez, a través de un vocero, para expresar su “preocupación por las continuas revelaciones”.

Horas más tarde, el rey Carlos III aseguró estar dispuesto a colaborar con la policía en la investigación que involucra a su hermano Andrés, ya despojado de sus títulos de príncipe y duque de York. Las últimas filtraciones incluyen una fotografía que lo muestra de rodillas, inclinado sobre una mujer.

Andrew Mountbatten-Windsor, antes conocido como el príncipe Andrés, en una de las fotos publicadas por el Departamento de Justicia de EE.UU.

La policía británica investiga además una posible mala conducta relacionada con la filtración de documentos confidenciales cuando Andrés ejercía como enviado comercial del gobierno. Su exesposa, Sarah Ferguson, también aparece mencionada por sus vínculos con el magnate.

Agencia AFP y diario El País