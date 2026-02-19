Efemérides del 19 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 19 de febrero reúnen diferentes eventos o aniversarios que suceden un día como hoy, jueves en que se celebra el Día contra la Homofobia en el Deporte.

Esta jornada toma su fecha del aniversario del nacimiento de Justin Fashanu, futbolista inglés de ascendencia nigeriana que se destacó en la década de los 80 como una de las jóvenes estrellas del Nottingam Forest. Este quipo pagó al Norwich City más de un millón de libras esterlinas por su pase, un récord en ese entonces para un jugador de color en las islas británicas. En esa época, el equipo venía de ganar las últimas dos Champions League, y era dirigido por el ídolo de la selección inglesa Brian Clough.

Cuando el DT se enteró de que su nuevo delantero solía ir a clubes LGBT, lo confrontó abiertamente. Según contó Fashanu en su autobiografía, él le preguntó: “¿Dónde vas si querés una barra de pan? A la panadería, supongo. ¿Dónde vas si querés una pata de cordero? A la carnicería, ¿verdad? Entonces, ¿por qué seguís yendo a esos malditos clubs de maricones?”. Los rumores sobre su vida privada afectaron su actuación deportiva, al punto de que al año y medio de su pase récord debió irse a préstamo al Southampton, y de allí a un declive más pronunciado en clubes de Canadá, Suecia, Escocia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, donde se retiró con poca gloria.

El Día contra la Homofobia en el Deporte se conmemora en honor del futbolista Justin Fashanu

En 1990, Justin Fashanu habló públicamente sobre su homosexualidad, algo que ningún jugador de una liga mundialmente observada había hecho antes. Tras varias lesiones que lo apartaron de las canchas, siguió su carrera como entrenador, hasta que en 1998 fue acusado de abuso sexual en la ciudad norteamericana de Maryland, donde vivía. La causa sería archivada por falta de pruebas, pero el exdeportista fue interrogado y regresó a Inglaterra.

Un mes después, el 2 de mayo, se suicidó en su país de origen, con una carta que decía “me he dado cuenta de que ya he sido declarado culpable. No quiero dar más preocupaciones a mi familia y a mis amigos”. En homenaje al escarnio que sufrió Fashanu por su orientación sexual, hoy se conmemora el Día Contra la Homofobia en el Deporte.

Efemérides del 19 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

1473 – Nace el astrónomo polaco Nicolás Copérnico.

1858 – Nace el músico y payador argentino Gabino “el Negro” Ezeiza.

1896 – Nace el escritor y poeta francés André Breton.

1930 – Nace el cineasta estadounidense John Frankenheimer.

1937 – Muere el escritor, poeta y dramaturgo uruguayo Horacio Quiroga.

1938 – Nace el cineasta argentino Raúl de la Torre.

1946 – Nace el cineasta argentino Luis Puenzo.

1948 – Nace el actor argentino Osvaldo Santoro.

1951 – Muere el escritor francés André Gide. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura.

1953 – Nace la abogada y política argentina Cristina Kirchner. Fue presidenta del país entre 2007 y 2015 y vicepresidenta entre 2019 y 2023.

1955 – Nace el actor y dramaturgo estadounidense Jeff Daniels.

1958 – Nace la actriz y bailarina argentina Reina Reech.

1962 – Muere el médico griego Georgios Papanicolaou, inventor del estudio que lleva su apellido.

1967 – Nace el actor puertorriqueño Benicio del Toro.

1977 – Nace el escritor y humorista español Luis Piedrahita.

1980 – Muere el cantante escocés Bon Scott. Fue miembro de la banda AC/DC.

1981 – Nace la actriz argentina Laura Azcurra.

1985 – Nace la actriz argentina Violeta Urtizberea.

1993 – Nace el futbolista argentino Mauro Icardi.

2004 – Nace la actriz británica Millie Bobby Brown.

