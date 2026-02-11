Cumbre bajo cero: todas las fotos de los royals y las estrellas que brillan en los Juegos Olímpicos de Invierno

Más de tres mil atletas participaron en la espectacular ceremonia de apertura de la nueva edición de los Juegos Olímpicos de invierno celebrada el 6 de febrero en el estadio San Siro, de Milán, y en simultáneo también en Cortina. Y como era de esperarse, miembros de la realeza, estrellas de Hollywood y figuras del deporte se dieron cita para alentar a sus atletas en un clima de alegría y festividad.

Los reyes Máxima y Guillermo Alejandro de los Países Bajos junto a la princesa Amalia alentaron a su delegación olímpica durante la ceremonia de apertura en el estadio San Siro, Milán Getty Images

Mariah Carey interpretó la famosa canción italiana “Nel blu, dipinto di blu”, de Domenico Modugno

George Clooney y Amal asistieron a la gala de apertura de Omega House –la marca suiza es el cronometrador oficial de la competencia– en Milán. Para la ocasión, ella eligió un diseño de Versace de hombros descubiertos con silueta tipo fishtail (cola de pez) y cintura fruncida Getty Images

Así como la modelo y novia de Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti, fue la abanderada de honor –luciendo un vestido de Armani en homenaje al reconocido diseñador– y Mariah Carey interpretó la famosa canción italiana “Nel blu, dipinto di blu” de Domenico Modugno, Charlize Theron brilló en su rol de embajadora de la paz de las Naciones Unidas y brindó un breve discurso ante las ochenta mil personas reunidas en el emblemático San Siro.

Vittoria Ceretti, la novia de Leo DiCaprio, se lució como abanderada de los Juegos Olímpicos: llevó un vestido de alta costura de Armani de cuello alto, con capa integrada, hombreras estructuradas y falda cubierta por microcristales bordados Getty Images

El mismo rol lo cumplió Carla Bruni hace veinte años en las Olimpíadas de Turín. En aquella oportunidad, la abanderada también vistió un diseño de Armani Getty Images

Donatella Versace optó por uno de sus diseños con escote cerrado y ceñido a la cintura. “Estoy tan orgullosa de ser italiana... Es muy lindo ver a la gente de todo el mundo celebrando a Milán y a los atletas de los Juegos Olímpicos de Invierno. Qué noche increíble”, escribió en sus redes tras participar de una gala organizada en La Scala de Milán Getty Images

“Espectadores de todos los rincones del mundo: dejemos que estos juegos sean mucho más que sólo deporte, intentemos que sean un recuerdo de nuestra humanidad, del respeto entre los unos y los otros. Una llamada que resuene por la paz en todos lados”, dijo emocionada. Desde la platea, George Clooney y su mujer Amal; Jeff Goldblum acompañado por su familia y el ex tenista Boris Becker junto a su mujer, Lilian de Carvalho Monteiro, entre otros, siguieron de cerca el fabuloso evento.

Jeff Goldblum posó para los fotógrafos junto a su mujer, la bailarina canadiense Emilie Livingston, y sus hijos, Charlie Ocean y River Joe Getty Images

La actriz Marisa Tomei también estuvo presente Getty Images

El tenista Novak Djokovic y su mujer, Jelena, siguieron de cerca las pruebas de la categoría Patinaje Artístico Getty Images

El ex tenista alemán Boris Becker y su mujer, Lilian de Carvalho Monteiro, desfilaron la alfombra roja de la gala previa a la ceremonia de apertura celebrada en La Scala de Milán. El objetivo del evento era destacar la unión entre la cultura, el deporte y la moda Getty Images

HINCHADA REAL

Como es habitual en ellos, los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos junto a la heredera, la princesa Amalia, estuvieron presentes alentando a sus delegaciones olímpicas, igual que los príncipes Pablo de Grecia con su mujer, Marie-Chantal, y Alberto de Mónaco.

Máxima, Guillermo Alejandro y Amalia de los Países Bajos aplauden a sus deportistas durante la prueba de 3000 metros de patinaje femenino de velocidad Getty Images

Alberto de Mónaco junto a su sobrina, la princesa Alexandra de Hannover celebran la performance del equipo de patinaje artístico sobre hielo y danza rítmica en el día tres de la competencia Getty Images

Otros que dijeron presente fueron los reyes Harald y Sonia de Noruega quienes, a pesar del escándalo que por estos días atraviesan – Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, está siendo juzgado por treinta y ocho cargos, cuatro de ellos por violación, y la reciente vinculación de la propia princesa en el “caso Epstein”–, decidieron dar la cara y apoyar a sus deportistas.

Los reyes Harald y Sonia de Noruega pusieron distancia con el escándalo que involucra a su nuera, la princesa Mette-Marit, vinculada al “caso Epstein”, y al hijo de ella, Marius Borg, quien está siendo juzgado por treinta y ocho delitos, y viajaron a Italia a disfrutar de los juegos

ARGENTINA, PRESENTE

La delegación argentina, compuesta por ocho atletas –la mayor representación nacional en este evento desde Turín 2006–, se prepara para competir en tres disciplinas: esquí alpino, esquí de fondo y luge.

Valeria Mazza abraza orgullosa a su hijo Tiziano, quien el miércoles 11 compite en la disciplina Super-G de esquí alpino y el sábado 14, en Slalom Gigante

Sin dudas, la actuación más esperada es la de Tiziano Gravier, quien a sus 23 años se fijó como meta estar entre los quince mejores en esquí alpino. De esta forma, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier sigue construyendo una carrera sólida, ya que en los Juegos Olímpicos de la Juventud Lausana 2020 finalizó en el 7º puesto en la prueba de Super-G; se consagró campeón del circuito de la Copa Sudamericana (Overall) en la temporada 2022 y lideró el ranking sudamericano en Slalom Gigante el año pasado.

“Es un momento único e inolvidable ver desfilar a Tiziano con los colores de nuestra bandera”, escribió en su cuenta de Instagram Valeria Mazza

“Mi objetivo siempre fue competir con los mejores. Si eso me da un reconocimiento, bienvenido sea, pero no es el fin. Quiero que los jóvenes argentinos se sientan representados, que vean que se puede competir al más alto nivel siendo argentino, aunque estemos del otro lado del mundo”, dijo en una reciente entrevista Tizi, que ya tiene cuatro medallas de oro conseguidas en las competiciones FIS (carreras organizadas por la Federación Internacional de Esquí).

Quizá, esta vez, conquiste la más deseada.