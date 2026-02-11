Cumbre bajo cero: todas las fotos de los royals y las estrellas que brillan en los Juegos Olímpicos de Invierno

La tradicional competencia convocó a los miembros de las casas reales europeas, a las figuras más representativas de Hollywood y a un dream team argentino que sueña con una medalla dorada
Más de tres mil atletas participaron en la espectacular ceremonia de apertura de la nueva edición de los Juegos Olímpicos de invierno celebrada el 6 de febrero en el estadio San Siro, de Milán, y en simultáneo también en Cortina. Y como era de esperarse, miembros de la realeza, estrellas de Hollywood y figuras del deporte se dieron cita para alentar a sus atletas en un clima de alegría y festividad.
Así como la modelo y novia de Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti, fue la abanderada de honor –luciendo un vestido de Armani en homenaje al reconocido diseñador– y Mariah Carey interpretó la famosa canción italiana “Nel blu, dipinto di blu” de Domenico Modugno, Charlize Theron brilló en su rol de embajadora de la paz de las Naciones Unidas y brindó un breve discurso ante las ochenta mil personas reunidas en el emblemático San Siro.
“Espectadores de todos los rincones del mundo: dejemos que estos juegos sean mucho más que sólo deporte, intentemos que sean un recuerdo de nuestra humanidad, del respeto entre los unos y los otros. Una llamada que resuene por la paz en todos lados”, dijo emocionada. Desde la platea, George Clooney y su mujer Amal; Jeff Goldblum acompañado por su familia y el ex tenista Boris Becker junto a su mujer, Lilian de Carvalho Monteiro, entre otros, siguieron de cerca el fabuloso evento.
HINCHADA REAL
Como es habitual en ellos, los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos junto a la heredera, la princesa Amalia, estuvieron presentes alentando a sus delegaciones olímpicas, igual que los príncipes Pablo de Grecia con su mujer, Marie-Chantal, y Alberto de Mónaco.
Otros que dijeron presente fueron los reyes Harald y Sonia de Noruega quienes, a pesar del escándalo que por estos días atraviesan – Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, está siendo juzgado por treinta y ocho cargos, cuatro de ellos por violación, y la reciente vinculación de la propia princesa en el “caso Epstein”–, decidieron dar la cara y apoyar a sus deportistas.
ARGENTINA, PRESENTE
La delegación argentina, compuesta por ocho atletas –la mayor representación nacional en este evento desde Turín 2006–, se prepara para competir en tres disciplinas: esquí alpino, esquí de fondo y luge.
Sin dudas, la actuación más esperada es la de Tiziano Gravier, quien a sus 23 años se fijó como meta estar entre los quince mejores en esquí alpino. De esta forma, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier sigue construyendo una carrera sólida, ya que en los Juegos Olímpicos de la Juventud Lausana 2020 finalizó en el 7º puesto en la prueba de Super-G; se consagró campeón del circuito de la Copa Sudamericana (Overall) en la temporada 2022 y lideró el ranking sudamericano en Slalom Gigante el año pasado.
“Es un momento único e inolvidable ver desfilar a Tiziano con los colores de nuestra bandera”, escribió en su cuenta de Instagram Valeria Mazza
“Mi objetivo siempre fue competir con los mejores. Si eso me da un reconocimiento, bienvenido sea, pero no es el fin. Quiero que los jóvenes argentinos se sientan representados, que vean que se puede competir al más alto nivel siendo argentino, aunque estemos del otro lado del mundo”, dijo en una reciente entrevista Tizi, que ya tiene cuatro medallas de oro conseguidas en las competiciones FIS (carreras organizadas por la Federación Internacional de Esquí).
Quizá, esta vez, conquiste la más deseada.
